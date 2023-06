Moderna attendu en hausse après qu'UBS est passé à l'achat sur le titre

(AOF) - Moderna est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street, après qu’UBS est passée de « neutre » à « acheter » sur le titre avec un objectif de cours à 191 dollars. Le broker estime que le potentiel des vaccins à ARN messager dans les maladies autres que le Covid est sous-estimé, et que le vaccin à ARN messager de Moderna contre le Cytomegalovrius (CMV) « pourrait être un moteur de croissance potentiel majeur au cours des 1 à 2 prochaines années ». UBS estime par ailleurs que le virus respiratoire syncytial (VRS) "représente un marché de plus de 10 milliards de dollars"

Le dépôt par Moderna d'une demande d'homologation d'un vaccin à ARN messager contre le VRS est prévu pour le premier semestre 2023, avec un lancement potentiel en 2024.

