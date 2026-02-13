Moderna annonce une nette réduction de sa perte nette trimestrielle et annuelle
Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires du laboratoire s'est établi à 678 millions de dollars, soit une baisse de près de 30% par rapport aux trois derniers mois de l'année 2024. Ces ventes ont été principalement portées par les ventes de vaccins Covid.
Les dépenses de R&D du groupe ont reculé de 31%, à 775 millions de dollars, reflétant la fin des grands programmes de phase 3 sur les maladies respiratoires et une discipline accrue sur les coûts.
La perte nette trimestrielle a également diminué en passant de 1,1 milliard de dollars au quatrième trimestre 2024, à 826 millions de dollars un an plus tard.
Par action, elle est de 2,11 dollars, contre 2,91 dollars une année auparavant, soit nettement meilleure que les prévisions (environ 2,54 dollars).
En ce qui concerne les résultats annuels, ils font apparaître un repli de 40% des revenus, à 1,9 milliard de dollars. Quant à la perte nette elle a connu une sensible diminution en passant de 3,6 à 2,8 milliards de dollars (-22,22%).
Au niveau des perspectives, Moderna vise une croissance de son chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 10% cette année, avec des dépenses de R&D d'environ 3 milliards de dollars, et des frais de vente, généraux et administratifs d'environ 3 milliards de dollars également.
