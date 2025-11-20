 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 030,74
+0,97%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Moderna annonce une ligne de crédit de 1,5 MdUSD sur 5 ans auprès d'Ares Management
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 14:27

Moderna annonce la mise en place d'une facilité de crédit non dilutive de 1,5 MdUSD sur cinq ans auprès d'Ares Management afin d'accroître sa flexibilité financière. Le financement comprend un prêt initial de 600 MUSD, une ligne de tirage différé (DDTL) de 400 MUSD disponible jusqu'en novembre 2027, et une seconde DDTL de 500 MUSD accessible jusqu'en 2028, conditionnée à des jalons réglementaires liés au portefeuille clinique avancé.
Jamey Mock, directeur financier, estime que ce financement 'renforce un bilan déjà solide' tout en soutenant l'objectif d'atteindre l'équilibre de trésorerie en 2028.
Doug Dieter, co-responsable d'Ares Specialty Healthcare, souligne la 'discipline financière' de Moderna et la valeur de sa plateforme à ARN messager.
Le groupe réitère ses perspectives 2025 présentées lors des résultats du 3T25 et organise un Analyst Day ce 20 novembre.

Valeurs associées

MODERNA
24,1800 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank