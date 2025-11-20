Moderna annonce une ligne de crédit de 1,5 MdUSD sur 5 ans auprès d'Ares Management
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 14:27
Jamey Mock, directeur financier, estime que ce financement 'renforce un bilan déjà solide' tout en soutenant l'objectif d'atteindre l'équilibre de trésorerie en 2028.
Doug Dieter, co-responsable d'Ares Specialty Healthcare, souligne la 'discipline financière' de Moderna et la valeur de sa plateforme à ARN messager.
Le groupe réitère ses perspectives 2025 présentées lors des résultats du 3T25 et organise un Analyst Day ce 20 novembre.
Valeurs associées
|24,1800 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Des crues et glissements de terrain provoqués par plusieurs semaines de pluies exceptionnelles au Vietnam ont fait au moins 41 morts et neuf disparus, et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers de personnes, ont rapporté les autorités jeudi. Le sud et le ... Lire la suite
-
L'Ukraine a reçu une proposition américaine en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie, qui semble très favorable au Kremlin, alors que le président ukrainien doit rencontrer à Kiev une délégation du Pentagone. Ce plan reprend les conditions maximalistes avancées ... Lire la suite
-
Le leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu a été reconnu jeudi coupable de "terrorisme" par la justice nigériane, qui réclame la peine de mort à son encontre, après dix ans de procédure. "Il est clair que le défendeur a commis des actes préparatoires au terrorisme", ... Lire la suite
-
Moderna annonce de nouveaux progrès cliniques et présente sa feuille de route à trois ans, visant jusqu'à 10% de croissance du chiffre d'affaires en 2026. L'entreprise prévoit d'élargir sa franchise de vaccins saisonniers de 3 à 6 produits approuvés d'ici 2028 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer