Moderna annonce que le vaccin COVID de nouvelle génération montre une forte réponse immunitaire chez les patientes et les patients
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Moderna MRNA.O a déclaré mardi que sa formulation actualisée du vaccin COVID-19 a provoqué une forte réponse immunitaire chez tous les adultes âgés de 65 ans et plus, ainsi que chez les personnes âgées de 12 à 64 ans présentant au moins une condition de risque sous-jacente.

Les données préliminaires d'une étude post-commercialisation en cours indiquent que le vaccin, mNEXSPIKE, a montré en moyenne une multiplication par plus de 16 des anticorps neutralisants contre la variante LP.8.1 - actuellement l'une des variantes du SARS-CoV-2 sous surveillance avec une prévalence croissante à l'échelle mondiale.

L'essai évaluait l'innocuité, la tolérance et l'immunogénicité de la formule 2025-2026 de mNEXSPIKE. Le profil d'innocuité du vaccin était conforme aux études précédentes, a déclaré la société.

Moderna mise sur ses nouveaux vaccins à ARN messager car elle est confrontée à une baisse de la demande pour son vaccin original COVID-19, Spikevax, et à une adoption plus faible que prévu de son vaccin contre le virus respiratoire syncytial.

L'Administration des aliments et des médicaments des États-Unis a approuvé mNEXSPIKE en mai, la première approbation depuis que l'organisme de réglementation a resserré les exigences pour les vaccins COVID-19 et a déclaré qu'il prévoyait d'exiger de nouveaux essais cliniques pour l'approbation des rappels annuels pour les Américains en bonne santé âgés de moins de 65 ans.

Spikevax est approuvé pour les personnes âgées de 65 ans et plus, et pour les personnes âgées de 6 mois à 64 ans qui présentent un risque de maladie grave.

Les données relatives à mNEXSPIKE font suite à d'autres résultats préliminaires d'immunogénicité pour la formule 2025-2026 de Spikevax, a déclaré Moderna.

Les deux vaccins pour la saison 2025-2026 "ont démontré de fortes réponses immunitaires contre les principales souches de COVID-19 en circulation aujourd'hui", a déclaré la société.

