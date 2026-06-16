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Moderna annonce des changements au sein de sa direction en prévision de lancements potentiels
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Moderna MRNA.O a nommé un nouveau directeur commercial et élargi les attributions de son président afin qu'il supervise certaines divisions, a annoncé mardi le fabricant de vaccins, alors qu'il se prépare à d'éventuels lancements de produits au cours des deux prochaines années.

Voici quelques détails:

* Ester Banque, qui occupait jusqu'à récemment le poste de présidente des opérations américaines de la société de santé animale Zoetis ZTS.N , a été nommée directrice commerciale de Moderna.

* Stephen Hoge, président de Moderna, supervisera les divisions chargées des franchises maladies infectieuses, Intismeran et maladies rares.

* L'intismeran est le principal vaccin anticancéreux à base d'ARNm de Moderna, développé en collaboration avec Merck

MRK.N .

* Moderna prévoit d'atteindre des étapes cliniques importantes cette année, notamment les résultats potentiels d'essais pivots pour l'Intismeran et un traitement contre l'acidémie propionique — une maladie héréditaire rare qui empêche l'organisme de décomposer correctement certaines protéines et graisses.

* Des résultats positifs pourraient soutenir le lancement éventuel des premiers produits de la société dans les domaines de l'oncologie et des maladies rares, a-t-elle déclaré.

* Moderna prévoit le lancement potentiel de jusqu'à trois nouveaux produits en 2027 et 2028, notamment un vaccin combiné contre la grippe et la COVID-19, un vaccin contre la grippe saisonnière et un vaccin contre le norovirus.

* La Food and Drug Administration américaine devrait rendre sa décision concernant le vaccin antigrippal mFlusiva de Moderna d'ici le 5 août.

* L'autorité de régulation sanitaire doit tenir une réunion d'experts externes le 18 juin pour examiner ce vaccin expérimental contre la grippe.

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