Moderna accepte de payer jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour régler le litige sur le brevet du vaccin COVID

Moderna MRNA.O a accepté de payer à Genevant Sciences, une filiale de Roivant Sciences ROIV.O , et à Arbutus Biopharma ABUS.O jusqu'à 2,25 milliards de dollars pour régler une longue bataille juridique sur la technologie qui a rendu possible son vaccin COVID-19, ont déclaré les sociétés mardi.

Selon l'accord, Moderna paiera 950 millions de dollars d'avance en juillet 2026, et 1,3 milliard de dollars supplémentaires en fonction de l'issue d'un appel juridique distinct.

L'accord met fin à toutes les actions en justice américaines et internationales accusant Moderna d'avoir utilisé sans autorisation des nanoparticules lipidiques, ou LNP, une technologie d'administration détenue par Genevant et Arbutus, dans son vaccin COVID. Moderna a déclaré dans un communiqué de presse qu'en vertu de l'accord, elle ne devrait aucune redevance aux sociétés pour la technologie LNP dans ses futurs vaccins.

Les nanoparticules lipidiques agissent comme une minuscule enveloppe protectrice qui aide les fragiles molécules d'ARNm à atteindre les cellules humaines intactes, ce qui permet au vaccin de fonctionner comme prévu.

Les actions de Moderna ont bondi de plus de 10 % dans les échanges après les heures de bureau, tandis qu'Arbutus a augmenté de 11 % et Roivant d'environ 1 %.

Moderna devait se défendre contre les accusations de contrefaçon de brevet de Genevant et d'Arbutus lors d'un procès devant le tribunal fédéral du Delaware qui débutera la semaine prochaine.

L'affaire aurait été la première à faire l'objet d'un procès dans le cadre d'un réseau de poursuites judiciaires américaines à fort enjeu concernant la technologie du vaccin COVID, qui a également piégé Pfizer PFE.N et son partenaire allemand BioNTech 22UAy.DE , ainsi que d'autres fabricants de médicaments.

Genevant et Arbutus ont intenté un procès similaire contre Pfizer et BioNTech au sujet de la technologie LNP de leur vaccin en 2023. Ce procès est toujours en cours.

Moderna a poursuivi séparément ses rivaux Pfizer et BioNTech pour violation de brevets liés à la technologie de l'ARNm. BioNTech a contre-attaqué Moderna en février, arguant que le vaccin COVID-19 de nouvelle génération de Moderna, MNEXSPIKE, violait l'un de ses brevets.

Des sociétés telles que GlaxoSmithKline GSK.L , Bayer BAYGn.DE et Alnylam Pharmaceuticals

ALNY.O ont également intenté des actions en justice pour obtenir des parts des dizaines de milliards de dollars de ventes du vaccin COVID.