 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 261,81
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Modalités fixées pour une émission d'ADS d'Inventiva
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 15:42

Inventiva annonce la fixation des modalités définitives de son offre au public aux Etats-Unis de 38 961 038 nouvelles American Depositary Shares (ADS), chacune représentant une nouvelle action ordinaire, émises à un prix de souscription de 3,85 dollars par ADS.

La société biopharmaceutique a accordé aux banques une option de surallocation pendant une période de 30 jours leur permettant de souscrire un maximum de 5 844 155 ADS supplémentaires, représentant 15% des ADS offertes dans le cadre de l'offre.

Le produit net total de l'offre s'élèverait à environ 140,1 millions de dollars (et à environ 161,2 MUSD si Inventiva devait émettre des ADS supplémentaires à la suite de l'exercice intégral de l'option des banques).

Elle a l'intention d'utiliser ce produit net principalement pour financer la poursuite de son essai clinique de phase 3 NATiV3, ainsi que la poursuite de la préparation et du lancement de l'étude confirmatoire, et pour des activités de commercialisation.

Valeurs associées

INVENTIVA
3,3450 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank