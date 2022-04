Modalités de mise à disposition des documents préparatoires pour l’assemblée générale mixte du 3 mai 2022

Grenoble, France, le 27 avril 2022 – 18h00 CEST - Spartoo (code ISIN : FR00140043Y1 – mnémonique : ALSPT), un des leaders de la vente d’articles de mode en ligne en Europe, annonce aujourd’hui la mise à disposition du public des documents préparatoires pour l’Assemblée Générale mixte du 3 mai 2022 qui se tiendra à 10 heures au Novotel Grenoble Centre 7 place Robert Schuman, 38000 Grenoble.



L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour ainsi que les modalités de participation et de vote à l’Assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 28 mars 2022.



Les documents ou informations relatifs à l’Assemblée Générale mixte ainsi que le formulaire unique de vote sont accessibles via le site Internet de la Société au sein de l’espace dédié aux Assemblées Générales, dans la section « Actionnaires ».



Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions prévues aux articles R.225-88 et R.225-89 du Code de commerce, les documents visés ci-dessus par simple demande écrite adressée au siège social de la Société situé 16, rue Henri Barbusse - 38000 Grenoble.



Les actionnaires peuvent voter :

• physiquement le jour de l’Assemblée Générale munis d’une carte d’admission;

• par correspondance ;

• ou par procuration.