Communiqué de presse - Bordeaux, le 11 décembre 2020





Modalités de mise à disposition des documents préparatoires et de participation à l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2020

Les actionnaires de la société EUROPLASMA (la « Société ») sont informés que les documents préparatoires à l'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2020 sont en ligne et téléchargeables sur le site internet de la Société (www.europlasma.com).

La Société rappelle que le Conseil d'administration a décidé que cette assemblée se tiendrait à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, en application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19 telle que modifiée et prorogée par l'ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020. Toutefois, eu égard aux incertitudes résultant du contexte actuel lié à l'épidémie de Covid-19, la Société pourrait être conduite à modifier, sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de l'assemblée, le lieu, la forme ainsi que les modalités de déroulement, de participation et de vote à cette assemblée générale. Le cas échéant, les modalités définitives seront précisées par voie de communiqué.