Modal Labs serait en pourparlers pour lever des fonds sur la base d'une valorisation de 15 milliards de dollars, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans l'IA Modal Labs serait en pourparlers pour lever de nouveaux fonds sur la base d'une valorisation d'environ 15 milliards de dollars, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Modal avait levé 355 millions de dollars en mai, pour une valorisation de 4,65 milliards de dollars, comme l'avait précédemment rapporté Reuters .

La start-up aide les entreprises spécialisées dans l'IA à se procurer les puces dont elles ont besoin pour faire fonctionner leurs outils d'IA et propose un produit de type "sandbox" qui permet aux développeurs de tester leur code, de plus en plus souvent créé par l'IA, avant de l'intégrer à leurs produits.

Modal Labs n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.