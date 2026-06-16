Mobileye se lance dans les robotaxis, le titre progresse

(Zonebourse.com) - Mobileye a annoncé mardi le lancement, à compter de l'an prochain, d'une offre complète dans le domaine des robotaxis, le spécialiste de la conduite autonome souhaitant ainsi se positionner sur un marché en plein essor.

La filiale d'Intel, dédiée à l'aide à la conduite, explique qu'elle compte se positionner sur l'ensemble de la chaîne de valeur en proposant un service verticalement intégré, combinant sa plateforme "Mobileye Drive" avec l'application grand public et la plateforme de planification de trajets de son entité Moovit.

L'offre intégrera également des technologies de gestion de flotte, de contrôle des missions ainsi que des infrastructures opérationnelles.

"La révolution des robotaxis ne fait que commencer, et son potentiel pour transformer nos déplacements à travers le monde ne cesse de croître", a déclaré Amnon Shashua, fondateur et directeur général de Mobileye, dans un communiqué.

Un déploiement progressif mais ambitieux

Afin d'amorcer la mise en oeuvre du projet, l'entreprise prévoit de déployer une flotte initiale d'environ 100 véhicules dans une grande métropole américaine dont le nom n'a pas encore été arrêté à partir de 2027.

À la suite de cette phase pilote, Mobileye ambitionne de changer d'échelle de manière significative en ciblant un parc d'environ 17 000 véhicules au cours des cinq années suivantes.

Mobileye précise toutefois que son initiative ne modifie en rien son engagement à fournir ses technologies aux constructeurs automobiles et aux opérateurs de mobilité tiers. L'entreprise considère cette nouvelle division comme une activité complémentaire, destinée à accélérer le déploiement de ses solutions, à accumuler de l'expérience opérationnelle et à démontrer l'efficacité de ses technologies à grande échelle.

A la Bourse de New York, l'action montait de 6% mardi en début de matinée. Elle accuse encore un repli de l'ordre de 4,8% depuis le début de l'année.

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