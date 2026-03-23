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Mobileye progresse grâce à un accord avec un constructeur automobile américain portant sur un système de surveillance des conducteurs
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions de la société de technologie de conduite autonome Mobileye Global MBLY.O augmentent de 6,2 % à 8,1 $ avant le marché

** Mobileye a déclaré qu'un important constructeur automobile américain intégrera le système de surveillance du conducteur Mobileye (Mobileye DMS) dans ses futurs véhicules équipés du système sur puce EyeQ6L de Mobileye, le début de la production étant prévu pour 2027

** La société affirme que le nouveau contrat élargit la portée et les caractéristiques d'un programme existant d'aide à la conduite avancée et devrait s'appliquer à des millions de véhicules sur plusieurs modèles et années modèles

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait chuté de 27 % cette année

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