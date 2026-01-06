Mobileye progresse après avoir conclu un accord de 900 millions de dollars avec la start-up de robotique humanoïde Mentee

6 janvier - ** Les actions de la société de technologie de conduite autonome Mobileye Global MBLY.O augmentent de 6,7 % à 13 $ dans les échanges après les heures de bureau

** Mobileye dit qu'elle va acquérir la startup de robotique humanoïde Mentee Robotics pour environ 900 millions de dollars

** Mentee a levé environ 21 millions de dollars lors d'un tour de table en mars, ce qui valorise la startup à environ 162 millions de dollars, selon les données de PitchBook.

** L'entreprise compte parmi ses investisseurs Cisco et le capital-risque de Samsung

** Les actions de MBLY ont baissé de 47,6 % en 2025