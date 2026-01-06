 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mobileye progresse après avoir conclu un accord de 900 millions de dollars avec la start-up de robotique humanoïde Mentee
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 22:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions de la société de technologie de conduite autonome Mobileye Global MBLY.O augmentent de 6,7 % à 13 $ dans les échanges après les heures de bureau

** Mobileye dit qu'elle va acquérir la startup de robotique humanoïde Mentee Robotics pour environ 900 millions de dollars

** Mentee a levé environ 21 millions de dollars lors d'un tour de table en mars, ce qui valorise la startup à environ 162 millions de dollars, selon les données de PitchBook.

** L'entreprise compte parmi ses investisseurs Cisco et le capital-risque de Samsung

** Les actions de MBLY ont baissé de 47,6 % en 2025

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MOBILEYE GLOB RG-A
12,1800 USD NASDAQ +5,82%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank