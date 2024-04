Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mobileye: le titre reprend des couleurs grâce au EyeQ6L information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 15:56









(CercleFinance.com) - Après avoir connu plusieurs mois difficiles, Mobileye reprend quelques couleurs mercredi à Wall Street grâce au lancement d'une nouvelle de technologie de système sur puce (SoC) qui devrait relancer ses ventes.



Le titre, qui affichait hier soir un repli annuel de 30%, bondit de plus de 6% aujourd'hui en début de séance suite à la présentation du EyeQ6, son nouveau système physique et logiciel d'aide à la conduite (ADAS).



Le spécialiste israélien de la vision artificielle, qui fait partie diu groupe Intel, précise que le EyeQ6L devrait être installé au sein de quelque 46 millions de véhicules au cours des prochaines années.



Sa mise sur le marché sera suivie de la commercialisation d'un autre modèle, le EyeQ6 High, un système encore plus avancé dont le lancement est prévu début 2025.



Véritable ordinateur central, la puce EyeQ effectue un analyse détaillée du champ visuel afin d'anticiper les collisions possibles avec d'autres véhicules, piétons, cyclistes, animaux, débris et obstacles, en vue de pouvoir réaliser un freinage d'urgence.



Doté d'une caméra de huit mégapixels et d'un champ de vision à 120 degrés, le EyeQ6L est censé être 4,5 fois plus puissant que le EyeQ4M, sa précédente génération de processeur, pour la moitié de sa taille et des niveaux identiques de consommation électrique.





Valeurs associées MOBILEYE GLOB RG-A NASDAQ +3.78%