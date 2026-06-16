Mobileye, fournisseur de technologies de conduite autonome, prévoit de lancer un service de robotaxis aux États-Unis l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des informations au paragraphe 2, ajout de contexte et de détails tout au long du texte)

Mobileye Global MBLY.O a annoncé mardi qu'elle lancerait son propre service de robotaxis aux États-Unis l'année prochaine, ce qui placera le fournisseur de technologies de conduite autonome en concurrence directe avec certains des clients qu'il dessert.

La société basée à Jérusalem, en Israël, qui fournit des systèmes avancés d'aide à la conduite aux constructeurs automobiles, prévoit de déployer environ 100 robotaxis dans une grande ville américaine à partir de 2027, avec l'ambition de porter sa flotte à environ 17 000 véhicules au cours des cinq prochaines années. Son action a progressé de plus de 4 % en pré-ouverture.

Cette initiative place Mobileye sur un marché américain extrêmement concurrentiel, où évoluent notamment Waymo ( GOOGL.O , filiale d'Alphabet), Tesla TSLA.O et Zoox ( AMZN.O , filiale d'Amazon), alors que l'intensification des investissements dans la technologie de conduite autonome accentue la course pour le contrôle du déploiement et des revenus.

“L’exploitation de notre propre service nous permet d’accélérer l’adoption de cette technologie, d’acquérir une expérience opérationnelle directe et de démontrer tout le potentiel de la mobilité autonome”, a déclaré Amnon Shashua, directeur général de Mobileye.

La société a indiqué qu’elle mettrait en place ce service en combinant Mobileye Drive, son système de conduite autonome, avec l’infrastructure numérique de sa filiale Moovit, qui fournit des données sur la mobilité urbaine, des outils de planification d’itinéraires et un réseau mondial de passagers.

Si Mobileye détiendra et exploitera ces services de VTC au sein d’une division commerciale unifiée, elle collaborera avec des constructeurs de plateformes de véhicules externes et des partenaires d’intégration de flottes plutôt que de fabriquer ses propres véhicules.

La société a précisé que cette initiative ne modifie pas ses engagements d'approvisionnement envers ses clients, et que l'exploitation directe de robotaxis viendrait compléter ses activités existantes et fonctionnerait en parallèle.

La plateforme américaine de VTC Lyft LYFT.O a annoncé l'année dernière qu'elle déploierait dès 2026 à Dallas de robotaxis entièrement autonomes, équipés de la technologie de Mobileye.

Mobileye a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en avril, grâce à la forte demande pour ses puces et ses logiciels, les constructeurs automobiles ayant reconstitué leurs stocks après une surabondance prolongée due à un excédent lié à la pandémie.