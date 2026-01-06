Mobileye acquiert la société de robotique humanoïde Mentee pour 900 millions de dollars

Mobileye Global MBLY.O a annoncé mardi qu'elle allait acquérir la startup de robotique humanoïde Mentee Robotics pour environ 900 millions de dollars, l'entreprise israélienne de technologie de conduite autonome misant sur ce qu'elle considère comme la prochaine frontière de l'intelligence artificielle.

L'opération met en évidence le chevauchement entre la conduite autonome et la robotique, où des technologies similaires de détection, de perception et de prise de décision sous-tendent le domaine émergent de l'intelligence artificielle incarnée.

L'intérêt pour la robotique humanoïde, en particulier, monte en flèche, motivé par l'idée que des formes semblables à celles de l'homme peuvent mieux s'adapter aux entrepôts existants, aux usines et à des environnements complexes, contribuant ainsi à atténuer les pénuries de main-d'œuvre et à stimuler la productivité.

L'année dernière, Intel INTC.O a cédé son activité de vision par ordinateur RealSense afin d'accélérer son expansion dans le domaine de la robotique. Elle reste également le principal actionnaire de Mobileye, avec une participation d'environ 23 %.

Amnon Shashua, directeur général de Mobileye, a cofondé Mentee Robotics et en est le codirecteur général.

Mentee a levé environ 21 millions de dollars lors d'un tour de table en mars, ce qui valorise la startup à environ 162 millions de dollars, selon les données de PitchBook. L'entreprise compte parmi ses investisseurs Cisco et les services de capital-risque de Samsung.

Tesla TSLA.O , Figure AI, Agility Robotics et plusieurs startups chinoises font partie des entreprises qui s'efforcent de mettre au point des robots bipèdes capables d'effectuer un large éventail de tâches.

Elon Musk, le directeur général de Tesla, s'attend à ce que les robots humanoïdes deviennent à long terme la principale activité de l'entreprise.

L'accord, annoncé lors du salon technologique CES de Las Vegas, associe les logiciels, les systèmes de détection et de sécurité de Mobileye pour les voitures autonomes au développement par Mentee de robots humanoïdes polyvalents.

Mentee Robotics affirme qu'il n'est pas nécessaire de recueillir des données massives dans le monde réel pour former le robot en transformant une seule démonstration humaine en des millions de répétitions virtuelles.

Les premiers déploiements de validation de concept avec des clients sont attendus en 2026, la production en série et la commercialisation étant prévues pour 2028.

L'entreprise a ajouté que la transaction, soumise aux conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026.