MNK Partners: Syria Behloul chargée de la conformité et du contrôle interne

(AOF) - MNK Partners annonce l’arrivée de Syria Behloul en tant que responsable de la conformité et du contrôle interne, sous la responsabilité du président de la société de gestion. Elle travaillera en étroite collaboration avec la direction et les différentes équipes opérationnelles afin de garantir le respect par MNK Parners de ses obligations professionnelles en tant que société de gestion agréée.

Titulaire d'un Master II recherche en "Monnaie Banque, Finance", Syria Behloul a débuté sa carrière chez BNP Paribas Securities Services en 2014 en tant que gestionnaire de compte. En 2017, elle a évolué vers le poste de contrôleur de fonds immobiliers, assurant des contrôles sur les stratégies d'investissement et l'éligibilité des actifs. En 2020, elle est devenue consultante senior chez Agama Conseil, une société spécialisée dans l'accompagnement des sociétés de gestion en matière de conformité réglementaire, de contrôle interne, et d'organisation fonctionnelle et opérationnelle.