MNK Partners : nomination de Nicolas Fradkin au poste de Directeur Commercial

(AOF) - MNK Partners, société de gestion indépendante spécialisée dans l'immobilier international, annonce l'arrivée de Nicolas Fradkin en tant que directeur commercial. Il débute sa carrière en 2003 chez Pierre & Vacances Conseil Immobilier, avant de rejoindre Nexity en tant que responsable commercial. En 2013, il intègre le Groupe Primonial, où il occupe successivement les postes de directeur régional immobilier (2013-2016) puis de directeur commercial immobilier (2016-2022).

En 2022, il est nommé directeur commercial de Leemo by Primonial, pilotant une équipe de 7 personnes et animant un réseau de 160 consultants internes et plus de 400 conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

MNK Partners compte une trentaine de collaborateurs répartis dans 7 bureaux en Europe et en Afrique et dont les encours sont de 500 millions d'euros, dont 400 millions d'euros sous gestion.