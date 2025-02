MNK Partners : la SCPI Reason obtient le label ISR

(AOF) - MNK Partners a annoncé que la SCPI Reason, lancée fin 2024, a passé l'ensemble des phases de validation pour sa labellisation ISR. La société de gestion rappelle que SCPI Reason n’a pas de limite géographique ou thématique, ce qui lui permet d’investir sur toutes les classes d’actifs immobiliers et les énergies renouvelables dans les pays de l'OCDE.

S'agissant de son approche ESG, l'environnement représente 40% de la note. L'objectif principal est de minimiser l'empreinte environnementale des bâtiments détenus par le fonds, en réduisant leur consommation énergétique et leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le social constitue 30 % de la note ESG : la réduction des émissions de gaz à effet de serre s'accompagne d'une promotion des modes de déplacement décarbonés pour les trajets à destination et en provenance des actifs du fonds.

La gouvernance représente également 30 % de la note ESG. " Il s'agit de garantir que les efforts et engagements liés aux objectifs environnementaux soient effectivement mis en oeuvre au sein des immeubles ", explique MNK Partners.

Mansour Khalifé, président de MNK Partners a commenté : “ Notre modèle performant ne peut se construire en défaut des challenges sociétaux liés à l'immobilier. Il s'agit pour nous d'une première étape qui se poursuivra tout au long de notre développement. Aujourd'hui, notre approche est pleinement aboutie et fait partie intégrante du processus de sourcing et de sélection des actifs immobiliers et à vocation à s'étendre à l'ensemble de nos actifs sous gestion. Il en va de notre responsabilité. "