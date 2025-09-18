MNK Partners dévoile un fonds de dettes dédié à l’immobilier

(AOF) - MNK Partners a annoncé le lancement de son nouveau fonds de dettes : MNK Real Estate Bond I, un organisme de financement spécialisé, destiné aux investisseurs professionnels et assimilés. " Le fonds investit exclusivement dans des obligations traçantes, permettant une transparence accrue sur l’affectation des capitaux et les projets financés. Ces obligations sont directement liées à des projets spécifiques portés par des sociétés immobilières " précise la société de gestion spécialisée dans les investissements immobiliers.

La première obligation traçante finance ainsi une société immobilière, dont les actifs sont situés en Pologne. Les obligations émises seront dédiées au financement de travaux de relocation et de modernisation.

Le rendement cible est de 6,5 % par an et la durée de placement recommandée, 3 ans. Le montant minimum de souscription a été fixé à 100 000 euros.