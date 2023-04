MND : Résultats semestriels 2022/2023 - Confirmation des objectifs annuels

Résultats semestriels 2022/2023

Croissance de +24% de l'activité au 1 er semestre 2022/2023

Marge brute de 35% - Marge d'EBITDA ajusté de 7,4%

Désendettement massif et renforcement de la structure financière et bilancielle consécutivement aux augmentations de capital de 136,6 M€ réalisées en mars 2023

Confirmation des objectifs annuels

167,1 M€ de carnet de commandes au 31 mars 2023, intégrant le succès à l'appel d'offres international pour l'aménagement 4 saisons du site de Chimgan en Ouzbékistan (100 M€)

Poursuite du plan de croissance et d'investissements « Succeed Together 2024 »

Confirmation des objectifs de croissance et d'amélioration de la rentabilité (EBITDA ajusté) en 2022/2023

MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND) , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, publie ses résultats semestriels 2022/2023 (période du 1 er juillet au 31 décembre 2022) au titre de l'exercice qui sera clos le 30 juin 2023. Ces comptes semestriels non audités, présentés ci-dessous de manière synthétique, ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 26 avril 2023. Le rapport semestriel 2022/2023 sera disponible d'ici fin avril sur l'espace Investisseurs du site Internet de MND, www.mnd-bourse.com .

RÉSULTATS FINANCIERS DU 1 ER SEMESTRE DE L'EXERCICE 2022/2023

En M€ - Normes IFRS - Données consolidées 1 er semestre 2021/2022 1 er semestre 2022/2023 1 er semestre 2022/2023 retraité 1 Exercice

2021/2022 Chiffre d'affaires 39,7 49,3 49,3 74,1 Marge brute 2 14,9 17,2 17,2 28,6 % de marge brute 38% 35% 35% 39% EBITDA ajusté 3 4,8 3,7 3,7 6,3 % de marge d'EBITDA ajusté 12,1% 7,4% 7,4% 8,6% Résultat opérationnel courant 2,2 1,0 1,0 1,5 Résultat opérationnel 1,6 0,3 1,1 -1,2 Résultat financier 4 -6,3 -8,5 -1,2 -12,3 Résultat net -5,1 -8,1 0,0 -13,9

1 Le 10 mars 2023, MND a finalisé l'accord de restructuration financière avec ses principaux partenaires financiers et réalisé les augmentations de capital réservées d'un montant global de 136,6 M€ souscrites par compensation des créances par Cheyne et Cheydemont. La colonne « 1 er semestre 2022/2023 retraité » intègre la prise en compte de ces opérations et la fin des opérations de restructuration des filiales étrangères sur le résultat opérationnel, le résultat financier et le résultat net du 1 er semestre 2022/2023, comme si elles avaient été effectives dès le début de l'exercice le 1 er juillet 2022 – Lire le communiqué de presse du 14 mars 2023 .

2 Marge brute : chiffre d'affaires – Achats consommés.

3 EBITDA ajusté : L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.

4 Résultat financier : Coût de l'endettement financier net + Autres produits et charges financiers.

CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL 2022/2023 EN CROISSANCE DE +24%

À l'issue du 1 er semestre 2022/2023, MND a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 49,3 M€, en croissance organique de +24%. Toutes les activités ont contribué à cette progression dynamique, avec une croissance à deux chiffres sur les deux pôles du Groupe, malgré des tensions persistantes en matière d'approvisionnement et sur les chaînes logistiques.

Le pôle Enneigement & Remontées mécaniques a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 34,6 M€, en croissance de +13%, porté par le dynamisme de l'activité de transport par câbles (mise en service d'une nouvelle télécabine 10 places et d'un télésiège 6 places à Saint-Lary dans les Pyrénées françaises, mise en service d'un nouveau télésiège à bulles débrayable 6 places à Waterville aux Etats-Unis).

Ce 1 er semestre 2022/2023 a également bénéficié des premières facturations liées aux deux projets majeurs de remontées mécaniques remportés en 2021/2022 en France et aux États-Unis (près de 40 M€ à facturer sur les exercices 2022/2023 et 2023/2024) et de l'avancement des différents projets de mobilité urbaine.

Le pôle Sécurité & Loisirs a enregistré un chiffre d'affaires semestriel de 14,7 M€ en progression soutenue de +63%, sous l'effet des investissements des opérateurs des domaines skiables pour la saison d'hiver 2022/2023 en matière de sécurité et d'équipements de piste, mais aussi par la forte progression des activités loisirs 4 saisons.

Par zones géographiques, la répartition du chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022/2023 est la suivante :

54% de l'activité réalisée en France (contre 39% sur l'ensemble du dernier exercice 2021/2022) ;

18% en Europe hors France (vs. 14% en 2021/2022) ;

28% dans le reste du monde (vs. 47% en 2021/2022), avec une forte croissance des activités en Amérique du Nord.

La prise de nouvelles commandes fermes et d'avenants s'est établie à 35,4 M€ au 1 er semestre 2022/2023, à comparer à un montant de 19,7 M€ au cours du 1 er semestre 2021/2022.

PROGRESSION DE +15% DE LA MARGE BRUTE ET MARGE D'EBITDA AJUSTE DE 7,4%

La marge brute semestrielle s'est élevée à 17,2 M€, en progression de +15% par rapport au 1 er semestre 2021/2022.

Le taux de marge brute s'élève ainsi à 35% contre 38% au 1 er semestre 2021/2022. Il s'inscrit en repli par rapport au 1 er semestre précédent, essentiellement sous l'effet de l'évolution du mix activités entre les deux périodes et dans une moindre mesure sous l'effet des tensions sur les prix des matières premières et des composants matériels.

Les charges opérationnelles ont été contenues au cours du semestre : +6% pour les charges externes et +17% pour les charges de personnel.

L'EBITDA ajusté [1] semestriel s'est établi à 3,7 M€, contre 4,8 M€ un an plus tôt. Pour rappel, consécutivement à la crise sanitaire, MND avait bénéficié au 1 er semestre 2021/2022 d'exonérations de charges sociales (pour un montant de 1,3 M€) ainsi que des mesures de soutien destinées aux entreprises et à la filière Montagne (aides publiques, subventions et fonds de solidarité pour un montant de 1,4 M€), mises en place par le Gouvernement français pour faire face aux conséquences de la pandémie.

Retraité de ces éléments à caractère ponctuel, l'EBITDA ajusté 1] du 1 er semestre 2022/2023 s'inscrit en hausse de +76% par rapport à son niveau de l'an dernier, traduisant une poursuite de l'amélioration de la performance opérationnelle du groupe d'un semestre à l'autre, sous l'effet du plan stratégique de transformation « Succeed Together 2024 ».

Après prise en compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, le résultat opérationnel courant semestriel s'est élevé à 1,0 M€, contre 2,0 M€ l'an dernier.

Les autres produits et charges opérationnels non courants, qui s'élèvent à -0,8 M€ sur le semestre, intègrent notamment les derniers travaux de restructuration financière et d'adaptation de la structure du Groupe. Ainsi le résultat opérationnel s'est établi à 0,3 M€ contre 1,6 M€ l'année dernière. En retraitant ces coûts de restructuration financière et d'adaptation de la structure du groupe, le résultat opérationnel retraité se serait établi à 1,1 M€ au 1 er semestre 2022/2023.

Le résultat financier semestriel s'élève à -8,5 M€, constitué des intérêts de la dette financière. Consécutivement aux opérations de refinancement finalisées début mars 2023, qui ont conduit à un désendettement massif du groupe à travers une réduction de la dette financière à hauteur de 136,6 M€ par conversion en capital via des augmentations de capital réservées [2] , MND a considérablement renforcé sa structure financière en rétablissant son équilibre bilantiel et s'est doté des liquidités nécessaires pour lui permettre de mener à bien sa croissance et ses investissements dans le cadre de son plan stratégique « Succeed Together 2024 ».

En retraitant ces opérations intervenues post clôture du semestre (comme si elles avaient été effectives dès le début de l'exercice 1 er juillet 2022), le résultat financier se serait établi à -1,2 M€.

Toujours en données retraitées, le résultat net serait pour sa part ressorti à l'équilibre au 1 er semestre 2022/2023 (vs. -8,1 M€ en données consolidées et -5,1 M€ au 1 er semestre 2021/2022).

SITUATION BILANCIELLE AU 31 DECEMBRE 2022

En M€ - Normes IFRS 30/06

2022 31/12

2022 31/12

2022 retraité * En M€ - Normes IFRS 30/06

2022 31/12

2022 31/12

2022 retraité * Actifs non courants 35,4 37,4 37,4 Capitaux propres -73,9 -81,9 38,0 Actifs courants 76,2 82,9 82,9 Dettes financières 116,8 138,4 26,2 dont Stocks 24,7 23,5 23,5 Dettes locatives

(IFRS 16) 2,4 3,4 3,4 dont Clients 35,2 45,7 45,7 Passifs courants 70,2 61,7 60,7 Trésorerie 5,1 3,3 10,0 Autres passifs 1,2 2,0 2,0 TOTAL ACTIF 116,7 123,6 130,3 TOTAL PASSIF 116,7 123,6 130,3

* Le 10 mars 2023, MND a finalisé l'accord de restructuration financière avec ses principaux partenaires financiers et réalisé les augmentations de capital réservées d'un montant global de 136,6 M€ souscrites par compensation des créances par Cheyne et Cheydemont. La colonne « 31/12/2022 retraité » intègre la prise en compte de ces opérations sur les postes Trésorerie, Capitaux propres et Dettes financières, comme si elles avaient été effectives au 31 décembre 2022.

Au 31 décembre 2022, qui constitue traditionnellement un point bas en termes de trésorerie, la trésorerie disponible s'élevait à 3,3 M€, contre 5,1 M€ à fin juin 2022.

Retraitée [3] des opérations de refinancement intervenues post clôture du semestre, la dette financière (hors dettes locatives IFRS 16) est ramenée à 26,2 M€ au 31 décembre 2022, contre 116,8 M€ à fin juin 2022. Elle est désormais constituée du prêt de l'Etat français par l'intermédiaire du FDES (Fonds de Développement Economique et Social) à hauteur de 20,8 M€ (amortissement à compter de juillet 2025 et jusqu'en juillet 2029 avec 100% des intérêts capitalisés), et de diverses dettes pour le solde (dette crédit-bail, dette d'affacturage, avances ADEME, etc.).

La Société rappelle qu'elle avait obtenu un waiver (dérogation) de la part de son principal créancier Cheyne Capital concernant ses covenants au 31 décembre 2022, préalablement aux opérations de refinancement intervenues en mars 2023.

A fin décembre 2022, les capitaux propres retraités de MND étaient désormais positifs pour s'élever à 38,0 M€.

CARNET DE COMMANDES DE 167,1 M€ AU 31 MARS 2023

La prise de nouvelles commandes fermes est demeurée soutenue depuis le début de l'année 2023, avec notamment le gain de l'appel d'offres international pour l'aménagement 4 saisons du site de Chimgan en Ouzbékistan.

MND a été choisi pour l'intégralité des 6 lots de ce projet, pour un montant total de 100 M€ co-financé par un prêt inter-gouvernemental de l'État français encadré par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), qui a pour objectif d'accélérer le développement du site touristique par la création de nouveaux équipements et installations 4 saisons.

Ce contrat prévoit la conception, l'étude, la fabrication et l'installation de nombreux équipements dont une télécabine débrayable 10 places, un téléphérique va-et-vient de 80 places et ses stations d'accueil, deux télésièges pinces fixes 4 places, un système d'enneigement automatique et des systèmes de sécurisation contre les avalanches, des équipements de loisirs 4 saisons (une luge sur rail, tyroliennes géantes, etc.). L'ensemble de ces installations sera réalisé au cours des trois prochaines années.

Intégrant ce contrat majeur, le carnet de commandes fermes au 31 mars 2023 s'élevait désormais à 167,1 M€, contre 67,9 M€ à fin décembre 2022.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS 2022/2023

Pour l'exercice 2022/2023, le Groupe confirme ses objectifs annuels : réaliser une nouvelle année de croissance de son activité et poursuivre l'amélioration de sa rentabilité (EBITDA ajusté), malgré les tensions sur les prix des matières premières, de l'énergie et des composants matériels.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND, déclare :

« Les résultats semestriels 2022/2023 permettent d'ores et déjà de mesurer l'impact sur les comptes retraités de l'accord de restructuration financière finalisé en mars 2023. En intégrant la prise en compte des opérations consécutives à cet accord, MND affiche désormais des capitaux propres reconstitués de 38 M€, une trésorerie disponible de 10 M€ et une dette financière nette ramenée à 26,2 M€.

Le Groupe est ainsi en ordre de marche pour lui permettre d'accélérer son plan stratégique " Succeed Together 2024 ", notamment en concevant de nouvelles lignes de produits et en accroissant ses capacités industrielles en France pour la production de ces nouvelles solutions et les projets dédiés au transport urbain. Cette situation financière désormais équilibrée et notre important carnet de commandes nous permettent d'envisager l'avenir avec confiance et ambition. »

AGENDA FINANCIER

Chiffre d'affaires annuel 2022/2023 : 31 août 2023

La publication interviendra après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

Annexes

Définitions d'indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptables.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues (bon de commandes ou contrats signés) et prend en compte la norme IFRS15.

Le carnet de commandes à la clôture d'un exercice est calculé comme suit : carnet de commandes à l'ouverture de l'exercice + nouvelles commandes reçues au cours de l'exercice – annulations de commandes enregistrées au cours de l'exercice – chiffre d'affaires reconnu sur l'exercice.

Le carnet de commandes peut également varier du fait des variations du périmètre de consolidation, des ajustements de prix contractuels et des effets de conversion de devises étrangères.

EBITDA ajusté

Le Groupe suit l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) ajusté comme indicateur de performance afin de mesurer la performance du Groupe indépendamment de sa politique de financement et d'amortissement.

L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.

En M€ - Normes IFRS - Données consolidées 1 er semestre 2021/2022 1 er semestre 2022/2023 1 er

semestre 2022/2023

retraité 1 Résultat opérationnel courant 2,2 1,0 1,0 Dotations aux amortissements 2,6 2,6 2,6 EBITDA 4,8 3,7 3,7 Éléments exceptionnels à caractère non récurrent 0,0 0,0 0,0 EBITDA ajusté 4,8 3,7 3,7

[1] L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.

[2] Lire le communiqué de presse du 14/03/2023

[3 Le 10 mars 2023, MND a finalisé l'accord de restructuration financière avec ses principaux partenaires financiers et réalisé les augmentations de capital réservées d'un montant global de 136,6 M€ souscrites par compensation des créances par Cheyne et Cheydemont. Les données retraitées intègrent la prise en compte de ces opérations sur les postes Trésorerie, Capitaux propres et Dettes financières, comme si elles avaient été effectives au 31 décembre 2022.

