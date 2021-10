MND : Résultats annuels 2020/2021 - Objectifs 2021/2022 : doublement du chiffre d'affaires et poursuite de l'amélioration de la rentabilité (EBITDA ajusté)

Résultats annuels 2020/2021

Dépassement de l'objectif d'équilibre opérationnel : 6,3% de marge d'EBITDA ajusté

Activité commerciale soutenue avec 90 M€ de commandes remportées sur l'exercice

Objectifs 2021/2022 : doublement du chiffre d'affaires et poursuite de l'amélioration de la rentabilité (EBITDA ajusté)

91,7 M€ de carnet de commandes à fin juin 2021

Pleins effets du plan de performance « Succeed Together 2024 » en 2021/2022

MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2020/2021 clos le 30 juin 2021. Ces comptes annuels, présentés ci-dessous de manière synthétique, ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 octobre 2021. Le rapport annuel 2020/2021 sera disponible d'ici mi-novembre sur l'espace Investisseurs du site Internet de MND, www.mnd-bourse.com (section Informations financières, rubrique Rapports financiers), après émission du rapport de certification des comptes par les commissaires aux comptes.

RÉSULTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2020/2021

En M€ - Normes IFRS

Données consolidées au 30 juin en cours d'audit 2019/2020 2020/2021 Variation Chiffre d'affaires 40,3 41,0 +0,7 M€ Marge brute2 6,6 13,9 +7,3 M€ % de marge brute 16% 34% EBITDA ajusté3 -29,8 2,6 +32,4 M€ % de marge d'EBITDA3 ajusté n.a. 6,3% Résultat opérationnel courant -35,2 -2,5 +32,7 M€ Résultat opérationnel -47,6 -7,2 +40,4 M€ Résultat financier4 -10,4 -12,0 -1,6 M€ Résultat net -57,8 -18,9 +38,9 M€

2 Marge brute : chiffre d'affaires – Achats consommés

3 EBITDA ajusté : L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.

4 Résultat financier : Coût de l'endettement financier net + Autres produits et charges financiers

ACTIVITÉ EN PROGRESSION DE +2% EN 2020/2021 ET 90 M€ DE NOUVELLES COMMANDES SIGNÉES SUR L'EXERCICE

À l'issue de l'exercice 2020/2021, MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 41,0 M€, en légère progression de +2% par rapport à 2019/2020.

En renouant avec la croissance au 2nd semestre 2020/2021 (+19%), le Groupe a rempli son objectif qui visait à réaliser un chiffre d'affaires annuel au même niveau que celui de l'exercice précédent, en dépit d'un environnement marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et les conséquences économiques lourdes d'une saison blanche5 pour les professionnels de la montagne en Europe.

Le pôle « Enneigement & Remontées mécaniques » a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 27,0 M€, en forte progression de +32%. Outre l'installation de nombreux systèmes d'enneigement pour des domaines skiables internationaux, l'exercice a été marqué par les premières facturations liées aux contrats de transport urbain. Le pôle « Sécurité & Loisirs » a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 14,0 M€, en recul de -29%, en raison de la baisse des ventes de produits et de services liés à l'exploitation des domaines skiables fermés pour raisons sanitaires.

Malgré un ralentissement pendant l'hiver (d'octobre 2020 à mars 2021) en raison des incertitudes économiques entourant la fermeture des remontées mécaniques, le Groupe a enregistré pas moins de 90 M€ de nouvelles commandes fermes au cours de l'exercice 2020/2021, marqué notamment par la signature de projets majeurs de transport par câbles ou d'enneigement automatique.

6,3% DE MARGE D'EBITDA AJUSTE EN 2020/2021, SUPÉRIEURE À L'OBJECTIF

Dans le sillage du 1er semestre qui s'était traduit par un EBITDA ajusté positif, le Groupe a atteint, et même dépassé, son objectif de retour à l'équilibre opérationnel (EBITDA ajusté) en 2020/2021. L'EBITDA ajusté s'est établi à 2,6 M€ sur l'exercice, contre une perte d'EBITDA ajusté de -29,8 M€ en 2019/2020. La marge d'EBITDA ajusté atteint ainsi 6,3% en 2020/2021.

Ce fort redressement de la rentabilité opérationnelle de MND est la combinaison de plusieurs actions menées avec succès dans le cadre du plan stratégique « Succeed Together 2024 » :

une amélioration forte de la performance opérationnelle du Groupe en 2020/2021, consécutive à la mise en œuvre de la transformation industrielle et commerciale du Groupe matérialisée par le regroupement des pôles (économies d'échelles) et leur relocalisation industrielle en France. Cela s'est matérialisé par un doublement (+111%) de la marge brute à 13,9 M€, soit +7,3 M€, et un taux de marge brute de 34% sur l'ensemble de l'exercice ;

la réalisation de 7 M€ d'économies sur l'ensemble de l'exercice (dont 2,5 M€ d'économies sur les charges externes (-18%) et 4,5 M€ sur les charges de personnel (-23%) hors prise en compte des mesures gouvernementales de soutien face à la Covid-19), au-delà des 6 M€ visés initialement.

Les mesures de soutien destinées aux entreprises et à la filière Montagne (aides publiques, subventions et fonds de solidarité), mises en place par le Gouvernement français pour faire face à la pandémie, ont pour leur part permis de compenser en partie le manque à gagner de chiffre d'affaires qui n'a pu être réalisé du fait de la fermeture administrative des remontées mécaniques lors de la saison hivernale 2020/2021.

Après prise en compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, le résultat opérationnel courant ressort à -2,5 M€, contre -35,2 M€ en 2019/2020.

Les autres produits et charges opérationnels se sont élevés à -4,7 M€ sur l'exercice, conduisant à un résultat opérationnel de -7,2 M€, en amélioration de +40,4 M€ d'un exercice à l'autre. Les autres produits et charges opérationnels comptabilisés en 2020/2021 sont constitués pour l'essentiel (i) de coûts de rationalisation non provisionnés l'an dernier du fait de l'accélération de la transformation du Groupe en cours d'exercice et (ii) des provisions relatives aux derniers travaux d'adaptation de la structure du Groupe en Europe qui seront achevés à l'issue du 1er semestre 2021/2022.

Le résultat financier, qui s'élève à -12,0 M€ à l'issue de l'exercice, intègre les coûts liés à la restructuration de la dette financière opérée au 1er semestre (frais d'émission d'emprunt et indemnités de conversion et de parité des emprunts obligataires) et les intérêts financiers de la dette financière.

Au final, le résultat net s'établit à -18,9 M€ en 2020/2021, en amélioration notable de +38,9 M€ par rapport à l'exercice précédent (-57,8 M€).

SITUATION BILANCIELLE AU 30 JUIN 2021

MND a œuvré en 2020/2021 au renforcement de sa situation bilancielle. Lors de l'été 2020, le Groupe a obtenu 38 M€ de nouveaux financements auprès de l'État français, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de son partenaire financier Cheyne Capital.

Au 30 juin 2021, la trésorerie disponible s'est renforcée à 10,0 M€, contre 5,6 M€ un an plus tôt et 7,3 M€ à fin décembre 2020, avec notamment un cash-flow opérationnel de 3,3 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2020/2021. Il convient de souligner qu'au 30 juin 2021, le montant des aides publiques octroyées en 2020/2021 encore non perçues s'élevait à 10 M€.

La dette financière (hors dettes locatives) s'établissait à 97,3 M€, dont 68,6 M€ de dette senior (avec 100% des intérêts capitalisés) auprès de Cheyne Capital, échéance in fine mai 2024 et 18,9 M€ de prêt (avec 100% des intérêts capitalisés) auprès de l'État français, par l'intermédiaire du Fonds de développement économique et social (FDES), également à échéance mai 2024.

L'endettement financier net (hors dettes locatives IFRS 16) s'élevait à 87,3 M€ à fin juin 2021, contre 91,3 M€ à fin décembre 2020 et 74,9 M€ en juin 2020.

À l'issue de l'exercice 2020/2021, les capitaux propres consolidés de MND s'élevaient à -59,9 M€, contre -52,4 M€ à fin juin 2020. Les capitaux propres sociaux de MND s'élevaient pour leur part à 15,5 M€ au 30 juin 2021 contre 10,8 M€ au 30 juin 2020.

Au 30 juin 2021, le Groupe respectait ses covenants financiers.

PERSPECTIVES 2021/2022

Au 30 juin 2021, le carnet de commandes s'élève à 91,7 M€, contre 46,6 M€ à fin décembre 2020 soit une progression de +97% au 2nd semestre (+45,1 M€).

Après un ralentissement aux 2ème et 3ème trimestres de l'exercice 2020/2021 (d'octobre 2020 à mars 2021), sous l'effet de la fermeture administrative des remontées mécaniques, la prise de commandes a été particulièrement dynamique au 4ème trimestre. Les commandes à facturer au cours de l'exercice 2021/2022 représentent 57,4 M€ du carnet de commandes à fin juin 2021, soit une croissance de +40% par rapport au chiffre d'affaires annuel 2020/2021.

Tout en bénéficiant d'un effet de base favorable, et sur la base d'un scénario de sortie progressive de la crise sanitaire, le groupe anticipe une forte croissance de son activité en 2021/2022. Le Groupe s'inscrit d'ores et déjà dans une dynamique soutenue avec une croissance de +60% de son activité au 1er trimestre de l'exercice. Sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022, MND vise ainsi un doublement de son chiffre d'affaires annuel, qui serait ainsi porté à plus de 80 M€.

Sur le plan de la rentabilité (EBITDA ajusté), le Groupe va continuer de recueillir les effets opérationnels du plan stratégique de transformation « Succeed Together 2024 », de bénéficier des mesures d'économies réalisées depuis deux exercices et des effets d'allégement de la structure du groupe, notamment en Europe. MND se fixe donc de poursuivre en 2021/2022 l'amélioration de sa rentabilité (EBITDA ajusté).

L'extension des capacités de production, visant notamment à accroître les espaces d'assemblage pour les pôles transport par câble et enneigement et à accueillir une nouvelle ligne de production dédiée aux projets de transport urbain, sera concrétisée dans le courant du prochain exercice 2022/2023.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND, déclare :

« L'exercice 2020/2021 témoigne du succès du démarrage de notre plan de transformation industrielle et commerciale « Succeed Together 2024 ». Dans un environnement économique et sanitaire encore fortement perturbé, auquel il convient désormais d'ajouter les tensions mondiales fortes sur les prix des matières premières et sur les chaînes d'approvisionnement, nous sommes parvenus à dépasser notre objectif d'équilibre opérationnel et à renouer avec une dynamique commerciale soutenue avec 90 M€ de nouvelles commandes remportées sur l'exercice.

Après le succès du volet opérationnel en 2020/2021, le nouvel exercice va s'inscrire sous le signe d'une croissance forte de notre chiffre d'affaires, avec plus de 80 M€ visés, accompagnée d'une nouvelle amélioration de notre rentabilité opérationnelle (EBITDA ajusté).

L'objectif est également de poursuivre les engagements pris à travers notre plan stratégique « Succeed Together 2024 », notamment en matière d'innovation et de diversification sur lesquels nous misons pour continuer d'accompagner nos clients sur leurs nouveaux enjeux et les défis liés aux changements climatiques. Tous nos systèmes de sécurité, de transport et mobilité par câbles sont doux, décarbonés et respectueux de l'environnement. Ainsi, MND réaffirme son ambition d'être un acteur industriel responsable, globalisé, avec une vision de long terme. »

AGENDA FINANCIER 2021/2022

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2021/2022 : 28 février 2022

semestre 2021/2022 : Résultats semestriels 2021/2022 : 27 avril 2022

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

5 fermeture administrative des remontées mécaniques dans la plupart des pays européens.

Annexes

Définitions d'indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptables.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues (bon de commandes ou contrats signés) et prend en compte la norme IFRS15.

Le carnet de commandes à la clôture d'un exercice est calculé comme suit : carnet de commandes à l'ouverture de l'exercice + nouvelles commandes reçues au cours de l'exercice – annulations de commandes enregistrées au cours de l'exercice – chiffre d'affaires reconnu sur l'exercice.

Le carnet de commandes peut également varier du fait des variations du périmètre de consolidation, des ajustements de prix contractuels et des effets de conversion de devises étrangères.

EBITDA ajusté

Le Groupe suit l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) ajusté comme indicateur de performance afin de mesurer la performance du Groupe indépendamment de sa politique de financement et d'amortissement.

L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.

En M€ - Normes IFRS

Données consolidées au 30 juin en cours d'audit 2019/2020 2020/2021 Résultat opérationnel courant -35,2 -2,5 Dotations aux amortissements 5,4 5,2 EBITDA -29,8 2,7 Eléments exceptionnels à caractère non récurrent 0 -0,1 EBITDA AJUSTE -29,8 2,6

