MND : Publication du rapport financier annuel 2018/2019 reportée au 30 décembre 2019

Le groupe MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) annonce que la publication du rapport financier annuel 2018/2019, incluant les comptes de l'exercice 2018/2019 audités, est reportée au 30 décembre 2019, après la clôture des marchés d'Euronext, en lieu et place du 29 novembre 2019.

Du fait d'un exercice 2018/2019 d'une durée exceptionnelle de 15 mois (1er avril 2018 - 30 juin 2019), compte tenu de la modification des dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social, et d'une année particulièrement atypique, marquée par la restructuration financière du groupe ayant conduit à une recapitalisation majeure au cours de l'été, ce report vise à permettre de finaliser les derniers travaux d'audits sur les comptes annuels avec les Commissaires aux comptes et le rapport financier annuel de l'exercice.

En conséquence, l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes de l'exercice 2018/2019 sera convoquée en février 2020.

A propos de MND

Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND compte 350 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

