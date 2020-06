Le constructeur français de transport par câble MND, mandataire du Groupement Payenke1 rassemblant six entreprises, a été choisi par la CINOR (Communauté intercommunale du nord de La Réunion) pour concevoir, construire et assurer la maintenance du futur téléphérique urbain de Saint-Denis, chef-lieu de l'île de La Réunion, qui ouvrira au public en 2023.

D'une longueur de 1,3 km, ce téléphérique urbain reliera le quartier de La Montagne à celui de Bellepierre dans le centre de Saint-Denis. Il permettra de sécuriser et de désengorger la route de La Montagne empruntée quotidiennement par un flux de plus de 12 000 véhicules. En dehors de ses qualités d'écomobilité et de franchissement d'obstacles, ce mode de déplacement sûr, rapide, silencieux et accessible à tous, réduira les temps de parcours grâce à une alternative pérenne et performante à la route départementale 41. Il facilitera la mobilité des 13 000 habitants du quartier de La Montagne, tout en offrant au secteur de nouvelles opportunités de développement urbain, économique et touristique. Le téléphérique sera interconnecté aux réseaux de transports publics. Le montant de l'investissement pour sa construction s'élève à 39,8 millions d'euros, dont 13,9 millions d'euros pour MND.

Un téléphérique urbain moderne, silencieux et novateur

Le téléphérique urbain de La Montagne intègre les technologies les plus récentes et les plus avancées, alliées à un design des cabines aux formes fluides et arrondies. Le système retenu est un va-et-vient bi-câble avec une voie élargie à 16 mètres pour une forte résistance au vent (jusqu'à 120 km/h). Grâce à cette technologie, la vitesse des cabines est élevée et peut atteindre 45 km/h. Les deux cabines de 50 places au design unique seront composées de structures entièrement vitrées à protection anti-UV haute performance. Elles offriront ainsi un grand confort aux usagers et un panorama époustouflant à 360° sur Saint-Denis et son fabuleux environnement.

Un téléphérique urbain qui produit 92% de ses besoins énergétiques annuels grâce au soleil

Installés sur le bâtiment de la station Vigie, les 600 m2 de panneaux photovoltaïques produiront l'équivalent de 92% de la consommation électrique annuelle de l'installation.

Un téléphérique urbain conçu pour s'intégrer parfaitement dans son environnement naturel et réduire l'impact environnemental et les émissions de CO 2

Le téléphérique urbain de La Montagne a été pensé pour respecter la biodiversité de la faune et de la flore de la zone protégée qu'il survole. Outre les gares de départ et d'arrivée, un seul pylône sera installé à proximité de la station Hôpital, réduisant ainsi au minimum l'impact du projet sur l'environnement. La hauteur du câble a été spécifiquement étudiée pour ne pas gêner le vol des oiseaux. Ce nouveau mode de transport contribuera à réduire considérablement les émissions de CO 2 .

« La CINOR, avec un premier chantier en cours à l'est de Saint-Denis, adopte une deuxième ligne du réseau de téléphériques pour améliorer la mobilité de ses habitants et aménager son territoire. Nous sommes en effet persuadés que le transport par câble est une solution d'avenir qui répond aux besoins des usagers du réseau de transport public CITALIS et correspond à la configuration de notre agglomération pour en assurer son développement urbain pérenne et durable.

Pour le téléphérique de La Montagne, nous voulons sécuriser et fluidifier la route de La Montagne qui est un point dur de la circulation à Saint-Denis. La ligne aura également une orientation touristique marquée et les usagers pourront profiter d'une vue incomparable sur la baie de Saint-Denis. Le groupement Payenke s'est démarqué avantageusement de la concurrence dans le cadre de la consultation pour ce marché de performance en valorisant les atouts du territoire. » a commenté Mikaël Nacivet, Directeur des Projets de téléphérique à la CINOR.

« En raison de l'urbanisation du secteur de La Montagne et de la nécessité de mieux raccorder ses habitants avec le reste de la ville, la CINOR a jugé primordial d'installer un moyen de transport collectif urbain sûr, innovant et adapté aux contraintes environnementales. Le transport par câble, avec un coût d'infrastructure nettement inférieur à celui des autres modes de transports collectifs, présente également l'avantage de consommer peu d'énergie. Notre groupement d'entreprises a su concevoir un téléphérique avec des technologies novatrices qui respecte et valorise ce territoire et son environnement » a déclaré Nicolas Chapuis, Directeur du pôle transport par câble du groupe MND.

Caractéristiques techniques :

Longueur : 1,3 km

Dénivellation : 305 mètres

Vitesse initiale : 27 km/h

Vitesse maximale : 45 km/h

Durée du parcours : moins de 4 minutes

Nombre de cabines : 2

Capacité d'une cabine : 50 personnes

Capacité initiale maximale annuelle de transport : 7,5 millions de passagers

Montant total des travaux : 39,8 millions d'euros

A PROPOS DE MND

MND est un groupe industriel français spécialisé dans la mobilité et le transport par câble, les procédés de sécurisation, l'enneigement et les aménagements de loisirs. Avec 3 sites de production, 5 filiales de distribution internationales et 28 distributeurs dans le monde, MND est présent sur tous les grands marchés internationaux. MND compte 335 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

1 Le groupement Payenke rassemble six entreprises complémentaires dont quatre d'entre elles sont basées à La Réunion : MND-LST, BARTHOLET, SOGEA Océan Indien-VINCI, SBTPC-VINCI, T&T, et Suez Consulting. Ce groupement aura pour mission la conception, la construction, et les opérations de maintenance du téléphérique de La Montagne. L'entreprise réunionnaise TTS interviendra quant à elle sur la partie maintenance en qualité de sous-traitant du groupement. Le Payenke (Paille-En-Queue) est un oiseau marin à la couleur blanche et aux longues lignes noires, c'est une espèce protégée qui se niche principalement dans les falaises notamment sur la route du littoral entre Saint-Denis et la Possession, dans le sud sauvage. Par son allure élancée, il est le symbole choisi pour ce nouveau téléphérique au tracé élégant et aérien.