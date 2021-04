MND, spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, continue d'accompagner le développement de la station de Waterville, dans le nord-est des États-Unis, où le Groupe va construire son premier télésiège 6 places débrayable américain. Ce nouveau contrat, d'un montant de 9 millions USD, s'échelonnera sur deux ans, pour une mise en service en 2022.

Mr. Tim Smith, Président Directeur-général de la station de Waterville, déclare :

« Au cours des quatre dernières années, nous avons développé un partenariat solide avec le spécialiste français MND notamment pour l'installation de tapis de transport, d'un téléski et la restructuration complète de notre système d'enneigement. Nous sommes convaincus de la collaboration renouvelée avec ce partenaire de choix pour ce projet stratégique. Inscrit dans une démarche de durabilité, le remplacement de notre remontée mécanique White Peaks Express, qui représente le projet le plus important de notre plan d'investissements, va permettre de poursuivre notre travail d'amélioration de l'expérience client à Waterville Valley Resort. C'est aussi l'un des projets majeurs de remontées mécaniques à venir dans le nord-est des États-Unis. La technologie qui sera installée représente ce qui se fait de mieux sur le marché actuel et nous sommes heureux de prolonger notre partenariat avec le groupe MND. »

Xavier Gallot-Lavallée, Président Directeur général de MND, déclare :

« Partenaires depuis 2017 avec la station de Waterville, nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration. Nous développons notre position sur le marché américain en y construisant pour la première fois un système de transport par câble débrayable avec ce télésiège 6 places à bulles. Les stations nord-américaines démontrent leur volonté de renouveller leurs offres en investissant pour la sécurité, le confort et l'expérience client, tout en maîtrisant leurs investissements et en optimisant leurs coûts d'exploitation et de maintenance. Waterville est un parfait exemple de cette approche et nos équipes sont mobilisées pour accompagner ces développements grâce à notre offre performante de produits et de services locaux tant sur la côte Est que la côte Ouest des États-Unis. »

Ce nouvel appareil débrayable remplacera la rémontée mécanique principale de la station, le White Peaks Express datant de 1988, qui transporte les skieurs depuis le front de neige jusqu'au sommet. Permettant d'augmenter la capacité de transport pour atteindre 3 000 personnes par heure, ce télésiège offrira confort et fiabilité grâce aux derniers sièges 6 places à bulles signés « Design by Porsche Design Studio ». La pince débrayable utilisée ainsi que la construction d'un garage pour stocker les sièges permettront d'améliorer la disponibilité de l'appareil et d'en réduire les coûts de maintenance.

Il s'agit d'un projet livré clés-en-main par MND qui assure la conception, la gestion de projet, la fabrication et l'assemblage des équipements sur le site indutriel savoyard du groupe, la construction, l'installation ainsi que la mise en route et la formation de l'opérateur. Cette remontée mécanique sera construite par MND dans le cadre de son alliance stratégique commerciale et industrielle avec Bartholet. Sur place, MND s'appuiera sur les équipes de sa filiale MND North America et de ses partenaires locaux. Les travaux de génie civil seront réalisés pour partie cette année et l'installation de l'appareil en 2022, pour une mise en service pour l'hiver 2022-2023.

A Waterville, station du New Hampshire sur la côte Est des États-Unis, les propriétaires ont initié dès 2017 un important programme d'investissements pour renouveler l'attractivité du site. Dans ce cadre, MND a notamment réalisé la construction de deux tapis de transport pour la zone de skieurs débutants, d'un téléski, ainsi que la modernisation complète et l'extension du système d'enneigement comprenant plus de 400 enneigeurs de dernière génération.

Les caractéristiques techniques du nouveau Télésiège Débrayable White Peaks Express :

Longueur : 5700' (1740 mètres)

Dénivelé : 1585' (483 m)

Vitesse : 1000 ft/min (5 m/s)

Puissance absorbée à régime : 845 HP (630 kW)

Débit 3000 p/h avec 100 sièges 6 places à bulles « Design by Porsche Design Studio »

À propos de Waterville Valley Resort

La station de Waterville Valley est un centre de villégiature quatre saisons situé sur 220 hectares privés entourés de forêt nationale. Situé au sommet du Mont Tecumseh à plus de 1200 m, le « New Hampshire's Family Resort » offre plus de

100 hectares de domaine skiable, un dénivelé de plus de 600 m, 62 pistes, 12 remontées mécaniques et 74 km de terrain nordique entretenu. On y trouve également des restaurants au Town Square ainsi qu'une variété d'options d'hébergement, y compris des auberges de campagne, des condominiums et des hôtels tout confort.

Pour plus d'informations, visitez waterville.com.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

En savoir plus : www.mnd.com

À propos de MND aux États-Unis

Présent depuis 15 ans aux États-Unis, MND compte une filiale de distribution locale avec un bureau Ouest situé à Eagle, Colorado et un bureau Est à Laconia, New Hampshire. Aux États-Unis, MND est notamment présent sur la prévention du risque avalancheux, les systèmes d'enneigement, les remontées mécaniques et les équipements de sécurité des domaines skiables.

Contacts

Relations Presse

Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 - alex@alternativemedia.fr Relations Presse financière

Serena Boni

+33 (0)4 72 18 04 92 - sboni@actus.fr Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 - momnes@actus.fr