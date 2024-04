MND en baisse après des résultats semestriels dégradés

(AOF) - MND (-3,51% à 0,77 euro) annonce un chiffre d’affaires en baisse au 1er semestre à 30,3 millions d’euros contre 49,3 millions il y a un an. Ce groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations a vu sa marge brute décliner de 17,2 à 12,7 millions d’euros, mais son taux de marge brute a progressé de 35% à 42%. L'Ebitda ajusté plonge dans le rouge à -1,4 million d'euros contre 3,7 millions. La perte nette s’est réduite de 8,1 millions à 5,8 millions d’euros.

Le recul de l'activité semestrielle est selon le groupe la conséquence de plusieurs facteurs, parmi lesquels le décalage dans le démarrage du projet de Chimgan en Ouzbékistan (aménagement 4 saisons du site pour un montant total de 100 millions d'euros), avec une montée en charge moins rapide qu'envisagée initialement pour des raisons administratives locales qui sont aujourd'hui résolues.

MND accuse aussi la fin du contrat de partenariat industriel et commercial avec Bartholet. Les modalités de cette fin de contrat font actuellement l'objet d'un litige entre les deux sociétés, MND estimant que le non-respect par Bartholet de multiples obligations contractuelles a nui à la prise de commandes d'appareils débrayables et donc occasionné une baisse d'activité importante en matière de projets de transport par câble.

MND anticipe de renouer avec une croissance soutenue au second semestre de l'exercice 2023/2024 mais du fait du retard pris au premier semestre, le groupe ne dépasserait pas le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et n'enregistrerait pas d'amélioration marquée de sa rentabilité sur l'ensemble de l'exercice.

