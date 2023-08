MND : Chiffre d'affaires annuel 2022/23 en croissance dynamique de +27% à 94 ME

Croissance de +17% du pôle Enneigement & Remontées mécaniques

Progression de +69% du pôle Sécurité & Loisirs

Perspectives 2023/2024

Carnet de commandes au 30 juin 2023 : 140,1 M€, dont 102,6 M€ de commandes

à facturer en 2023/2024

à facturer en 2023/2024 Poursuite du plan de croissance et d'investissements " Succeed Together 2024 " avec la conception et l'industrialisation de nouvelles lignes de produits

MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND) , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2022/2023 (clos le 30 juin 2023).

ACTIVITÉ DE L'EXERCICE 2022/2023

En M€ - Normes IFRS

Données consolidées non auditées Exercice 2020/2021 Exercice 2021/2022 Exercice 2022/2023 Variation Chiffre d'affaires 41,0 74,1 94,0 +27% dont Enneigement & Remontées mécaniques 27,0 60,0 70,2 +17% dont Sécurité & Loisirs 14,0 14,2 23,9 +69%

Dans le sillage du 1 er semestre 2022/23 (+24% de croissance organique), MND a enregistré un rythme d'activité soutenu au 2 nd semestre avec toujours une croissance à deux chiffres sur les deux pôles d'activités du Groupe.

Sur l'ensemble de l'exercice 2022/2023, le chiffre d'affaires consolidé de MND s'est établi à 94,0 M€, en progression organique de +27% par rapport à l'exercice 2021/2022 (74,1 M€).

Pour l'exercice 2022/2023, le Groupe a donc atteint son ambition visant à réaliser une nouvelle année de croissance de son activité et confirme la progression de sa rentabilité (EBITDA ajusté), néanmoins freinée par les derniers travaux de restructuration et d'adaptation de la structure du Groupe, les tensions sur les prix des matières premières et coûts logistiques.

CROISSANCE À DEUX CHIFFRES SUR CHACUN DES DEUX PÔLES D'ACTIVITÉS

Le pôle Enneigement & Remontées mécaniques a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 70,2 M€, en croissance de +17% (rappel : +13% au 1 er semestre 2022/2023). Au cours de l'exercice écoulé, de nombreux équipements de transports par câble ont été mis en service (une télécabine 10 places et un télésiège 6 places pour la station de Saint-Lary, un télésiège à bulles débrayable 6 places pour la station américaine de Waterville), et des installations se sont poursuivies avec par exemple la construction du téléporté mixte (sièges et cabines) pour la station de Formiguères dans les Pyrénées.

Sur le marché de la mobilité urbaine, le Groupe a poursuivi les travaux relatifs à la construction du nouveau téléphérique urbain et touristique de la ville de Huy en Belgique et du téléphérique urbain de Saint-Denis à La Réunion.

Le pôle Sécurité & Loisirs a enregistré un chiffre d'affaires annuel soutenu de 23,9 M€ en progression dynamique de +69%, porté par les investissements des opérateurs des domaines skiables en matière de sécurité et d'équipements de pistes mais aussi par la forte progression des activités loisirs 4 saisons (chiffre d'affaires triplé sur l'exercice écoulé), avec notamment la mise en service en juin 2023 de la plus grande tyrolienne avec pylône du monde à Chamrousse (Isère - France).

Par zone géographique, la répartition du chiffre d'affaires annuel 2022/2023 est la suivante :

47% de l'activité réalisée en France (contre 39% sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022), en croissance annuelle de +52% sous l'effet de la forte progression de l'activité de transport par câbles ;

(contre 39% sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022), en croissance annuelle de +52% sous l'effet de la forte progression de l'activité de transport par câbles ; 8% en Europe hors France (vs. 14% en 2021/2022) avec notamment une activité moins soutenue en Europe du Nord ;

(vs. 14% en 2021/2022) avec notamment une activité moins soutenue en Europe du Nord ; 45% dans le reste du monde (vs. 47% en 2021/2022).

CARNET DE COMMANDES DE 140,1 M€ AU 30 JUIN 2023

Au 30 juin 2023, le carnet de commandes fermes s'élevait à 140,1 M€, en forte progression par rapport au 31 décembre 2022 (67,9 M€), et à comparer à 81,8 M€ un an plus tôt.

La prise de nouvelles commandes fermes et d'avenants s'est établie à 152,4 M€ en 2022/2023.

Pour rappel, MND a remporté au 2 nd semestre 2022/2023 l'appel d'offres international pour l'aménagement 4 saisons du site de Chimgan en Ouzbékistan pour un montant total de 100 M€

co-financé par un prêt inter-gouvernemental de l'État français encadré par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Ce contrat majeur prévoit la conception, l'étude, la fabrication et l'installation de nombreux équipements dont une télécabine débrayable 10 places, un téléphérique va-et-vient de 80 places, deux télésièges pinces fixes 4 places, un système d'enneigement automatique et des systèmes de sécurisation contre les avalanches, des équipements de loisirs 4 saisons (une luge sur rail, tyroliennes géantes, etc.). L'ensemble de ces installations sera réalisé au cours des trois prochaines années.

Parallèlement, il convient également de souligner la part grandissante au sein du carnet de commandes des activités loisirs 4 saisons, qui totalisent 23,0 M€ de commandes fermes à fin juin.

Les commandes à facturer sur l'exercice 2023/2024 (qui a débuté le 1 er juillet 2023) représentent 102,6 M€ du carnet de commandes à fin juin 2023.

PERSPECTIVES

Au 2 nd semestre 2022/2023, MND a finalisé l'accord de restructuration financière avec ses principaux partenaires financiers et réalisé les augmentations de capital réservées d'un montant global de 136,6 M€ souscrites par compensation des créances détenues par Cheyne et Cheydemont. Les comptes annuels 2022/2023, qui seront publiés en octobre 2023, témoigneront pleinement de l'impact de ces opérations de refinancement avec des capitaux propres reconstitués, une dette financière très nettement diminuée et à la maturité allongée pour permettre la poursuite du développement du Groupe.

Fort d'un carnet de commandes à un niveau élevé et d'une situation financière normalisée, le groupe MND est en ordre de marche pour concrétiser son plan stratégique " Succeed Together 2024 " qui vise à concevoir de nouvelles lignes de produits et à accroître ses capacités industrielles en France pour la production de ces nouvelles solutions et des projets dédiés au transport urbain. À ce titre, le Groupe a réceptionné fin juillet 2023 l'extension de ses bâtiments avec plus de 4 000 m² de nouveaux espaces de fabrication et d'assemblage sur son site industriel de Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie.

MND aborde ainsi l'exercice 2023/2024 avec confiance et vise le franchissement symbolique des 100 M€ de chiffre d'affaires annuel sur ce nouvel exercice, accompagné d'une amélioration plus marquée de sa rentabilité (EBITDA ajusté) bénéficiant pleinement des effets de réorganisation et de structuration opérés au cours des dernières années et de ses nouvelles capacités industrielles.

AGENDA FINANCIER

Résultats annuels 2022/23 : 27 octobre 2023

La publication interviendra après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

