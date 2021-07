MND : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 196 649

Solde en espèces : 11 189,12 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 160 244 titres 110 795,77 € 1 217 transactions VENTE 1 130 135 titres 110 163,10 € 1 143 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 166 540

Solde en espèces : 11 821,79 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

Contacts

Relations Presse

Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 - alex@alternativemedia.fr Relations Presse financière

Serena Boni

+33 (0)4 72 18 04 92 - sboni@actus.fr Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 - momnes@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 217 1 160 244 110 795,77 1 143 1 130 135 110 163,10 04/01/2021 7 7050 778,32 11 7566 876,14 05/01/2021 6 3172 350,82 5 2000 227,6 06/01/2021 3 3000 337,5 3 3000 341,7 07/01/2021 2 2000 223,2 8 5354 610,89 08/01/2021 9 6200 691,3 5 5500 617,1 11/01/2021 10 9100 1002,82 1 1300 143,78 12/01/2021 2 1950 212,36 10 9190 1023,77 13/01/2021 14 13185 1463,54 19 17385 1974,94 14/01/2021 3 3900 439,53 5 3811 435,6 15/01/2021 8 8540 943,67 1 1200 134,4 18/01/2021 4 5100 557,94 5 3201 355,31 19/01/2021 17 13919 1462,89 6 6249 669,27 20/01/2021 7 4854 497,05 10 8800 928,4 21/01/2021 6 5800 591,6 1 1000 101 22/01/2021 7 4920 489,54 6 5100 507,45 25/01/2021 11 6001 577,3 5 4350 431,52 26/01/2021 4 1166 114,62 14 10695 1074,85 27/01/2021 7 4250 406,73 0 0 0 28/01/2021 18 8157 792,04 30 13282 1333,51 29/01/2021 6 1550 148,8 20 6890 690,38 01/02/2021 2 2000 200,6 4 1315 138,08 02/02/2021 3 1140 117,31 12 5720 593,74 03/02/2021 13 10320 1053,67 10 8590 891,64 04/02/2021 14 15522 1558,41 14 11021 1121,94 05/02/2021 2 2750 277,75 8 8510 870,57 08/02/2021 5 6950 722,11 6 4720 494,66 09/02/2021 1 1200 124,8 7 5932 627,01 10/02/2021 8 9081 997,09 14 12156 1348,1 11/02/2021 10 9540 1034,14 1 1800 198 12/02/2021 4 5500 583 7 7710 831,91 15/02/2021 26 26650 2803,58 21 20923 2284,79 16/02/2021 8 9910 1016,77 4 4850 500,04 17/02/2021 13 8579 883,64 15 13540 1417,64 18/02/2021 10 8752 904,08 3 3090 323,21 19/02/2021 4 5100 519,18 12 10190 1052,63 22/02/2021 10 7360 763,97 5 6040 632,99 23/02/2021 13 13534 1384,53 7 7950 827,6 24/02/2021 5 5865 589,43 7 5950 602,14 25/02/2021 12 11530 1237,17 17 19556 2202,01 26/02/2021 9 9975 1018,45 5 6151 635,4 01/03/2021 8 8660 882,45 5 7050 724,74 02/03/2021 21 14829 1511,08 13 14450 1481,13 03/03/2021 25 13979 1403,49 11 9402 955,24 04/03/2021 11 7831 772,14 6 7739 769,26 05/03/2021 18 7887 769,77 19 13581 1335,01 08/03/2021 18 12259 1194,03 20 17659 1758,84 09/03/2021 17 13486 1339,16 13 15376 1534,52 10/03/2021 13 13061 1291,73 21 22162 2225,06 11/03/2021 13 12987 1311,69 12 12860 1310,43 12/03/2021 26 26775 2661,44 14 21108 2110,8 15/03/2021 6 8200 823,28 24 33224 3378,88 16/03/2021 12 14501 1473,3 14 11550 1182,72 17/03/2021 8 11820 1187,91 12 12981 1324,06 18/03/2021 8 13809 1382,28 7 7254 731,2 19/03/2021 14 15346 1520,79 14 22784 2282,96 22/03/2021 8 12800 1283,84 5 15450 1585,17 23/03/2021 0 16160 1619,23 0 12100 1225,73 24/03/2021 8 13150 1318,95 9 9051 915,06 25/03/2021 12 9699 966,02 2 1500 150,3 26/03/2021 1 778 76,87 13 13979 1396,5 29/03/2021 15 16872 1677,08 2 3200 320,96 30/03/2021 6 4400 432,52 10 12800 1273,6 31/03/2021 12 15617 1463,31 15 14665 1413,71 01/04/2021 13 14890 1420,51 14 13051 1258,12 06/04/2021 13 8645 903,4 31 35865 3805,28 07/04/2021 8 5053 508,33 3 3000 306,3 08/04/2021 4 2000 197,4 3 1500 148,65 09/04/2021 17 12285 1200,24 17 9075 894,8 12/04/2021 16 12400 1205,28 4 1550 153,3 13/04/2021 6 4970 468,67 3 4000 378,4 14/04/2021 3 2850 267,05 9 8560 813,2 15/04/2021 25 29092 2676,46 10 10093 946,72 16/04/2021 4 5350 484,18 8 9370 857,36 19/04/2021 14 16359 1477,22 5 5764 523,95 20/04/2021 8 7280 672,67 15 17882 1729,19 21/04/2021 5 7200 655,2 8 6959 640,23 22/04/2021 9 15162 1385,81 7 10884 1001,33 23/04/2021 9 12550 1142,05 7 8620 786,14 26/04/2021 7 7589 689,84 9 12000 1095,6 27/04/2021 2 3300 304,26 5 5113 475,51 28/04/2021 3 4350 412,38 9 8040 767,02 29/04/2021 8 6000 567 1 1000 95,5 30/04/2021 11 8023 745,34 2 3200 299,2 03/05/2021 1 2000 188,2 11 10540 999,19 04/05/2021 11 15060 1421,66 5 3610 346,2 05/05/2021 10 13247 1228 5 5450 510,12 06/05/2021 7 7750 721,53 4 3200 299,52 07/05/2021 15 17454 1602,28 7 8211 762,8 10/05/2021 0 5600 520,8 0 10600 1000,64 11/05/2021 10 7500 690,75 0 0 0 12/05/2021 12 11180 1020,73 14 15610 1437,68 13/05/2021 7 8799 811,27 18 24560 2306,18 14/05/2021 20 24300 2318,22 19 14900 1467,65 17/05/2021 15 15140 1383,8 5 6450 601,14 18/05/2021 13 12740 1136,41 8 11270 1019,94 19/05/2021 11 13440 1178,69 6 13350 1177,47 20/05/2021 9 10850 938,53 9 8823 767,6 21/05/2021 5 6090 525,57 13 15637 1388,57 24/05/2021 31 20819 1805,01 10 5560 493,17 25/05/2021 12 13722 1127,95 58 53164 4806,03 26/05/2021 14 9338 854,43 4 1889 175,3 27/05/2021 4 4000 364,8 14 8653 795,21 28/05/2021 4 3153 278,73 13 6990 647,27 31/05/2021 17 14153 1292,17 11 7572 698,9 01/06/2021 16 8727 767,1 8 4238 375,06 02/06/2021 7 6150 541,2 7 4960 439,95 03/06/2021 5 5610 494,24 9 7576 676,54 04/06/2021 6 7600 669,56 2 2650 234,53 07/06/2021 12 10700 942,67 5 4650 416,64 08/06/2021 13 9969 865,31 4 3600 315,72 09/06/2021 6 4650 398,97 15 12709 1113,31 10/06/2021 7 7621 678,27 4 5800 524,32 11/06/2021 18 16319 1445,86 12 13290 1200,09 14/06/2021 9 13615 1181,78 3 2330 203,88 15/06/2021 11 9195 776,98 0 0 0 16/06/2021 10 8120 666,65 1 1000 82,9 17/06/2021 14 11503 898,38 3 4900 383,18 18/06/2021 5 4610 348,98 10 9600 746,88 21/06/2021 20 15529 1133,62 0 0 0 22/06/2021 12 4884 325,27 3 4100 272,24 23/06/2021 3 1743 116,43 7 6930 464,31 24/06/2021 4 2605 174,54 5 7190 490,36 25/06/2021 9 6822 454,35 5 5200 351,52 28/06/2021 1 1100 75,35 9 7600 528,96 29/06/2021 5 4950 349,97 10 7585 545,36 30/06/2021 8 6561 463,86 12 9150 663,38

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : xmprY8qck2mUnmluk8Ztb2hsl5iWlJHFmWSXnJVsacubcGphlJiWa52ZZnBhl2Zr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/70215-mnd-bilan-semestriel-liquidite-30062021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com