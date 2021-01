Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND), groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 166 540

Solde en espèces : 11 821,79 €

Au cours du 2nd semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 974 828 titres 270 828,47 € 2 153 transactions VENTE 1 930 797 titres 272 558,30 € 2 172 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 122 509

Solde en espèces : 10 091,96 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 153 1 974 828 270 828,47 2 172 1 930 797 272 558,30 01/07/2020 14 7467 941,59 29 13979 1873,19 02/07/2020 15 10973 1515,37 23 12433 1784,14 03/07/2020 25 6062 828,68 8 2860 394,39 06/07/2020 22 9946 1332,76 4 7666 1055,61 07/07/2020 10 13040 1735,62 10 18359 2476,63 08/07/2020 2 3111 436,16 17 15118 2125,59 09/07/2020 3 3500 501,55 8 4793 697,38 10/07/2020 24 16781 2349,34 2 2950 414,48 13/07/2020 17 10519 1412,7 16 17940 2455,99 14/07/2020 32 22935 3160,44 30 19340 2725,01 15/07/2020 8 5788 795,27 8 5361 745,72 16/07/2020 19 17331 2379,55 19 31539 4396,54 17/07/2020 26 27163 3721,33 9 6290 873,68 20/07/2020 25 15192 1985,59 21 12667 1697,38 21/07/2020 17 45000 7771,5 76 55456 10137,36 22/07/2020 22 19748 3058,97 14 11950 1959,8 23/07/2020 18 16600 2501,62 13 11580 1811,11 24/07/2020 17 17028 2428,19 13 15577 2282,03 27/07/2020 25 24520 3481,84 37 34983 5111,02 28/07/2020 16 16997 2410,17 12 14066 2024,1 29/07/2020 16 23978 3378,5 5 6540 941,76 30/07/2020 7 9668 1320,65 7 8190 1132,68 31/07/2020 9 9382 1293,78 23 27318 3903,74 03/08/2020 14 18501 2780,7 24 20975 3219,66 04/08/2020 35 36443 5568,49 48 51214 8107,18 05/08/2020 28 32887 5472,4 46 49461 8754,6 06/08/2020 47 50805 9673,27 20 23940 5252,44 07/08/2020 42 29410 4979,11 41 35365 6291,43 10/08/2020 36 29806 4923,95 28 25227 4316,34 11/08/2020 29 29399 5133,07 34 31941 5826,04 12/08/2020 5 4660 792,67 8 8909 1536,8 13/08/2020 13 13827 2356,12 20 15759 2731,03 14/08/2020 24 18933 3228,08 6 2904 496,29 17/08/2020 15 14152 2360,55 2 1500 251,25 18/08/2020 21 19079 3064,09 7 7770 1263,4 19/08/2020 13 13900 2126,7 8 9390 1464,84 20/08/2020 19 22780 3401,05 25 21300 3248,25 21/08/2020 5 4501 670,2 19 16849 2552,62 24/08/2020 25 33815 5308,96 45 51157 8563,68 25/08/2020 37 35901 6027,78 28 25690 4773,2 26/08/2020 6 11039 1726,5 18 16919 2729,03 27/08/2020 9 10800 1716,12 6 3225 519,55 28/08/2020 3 3550 557,71 27 25012 4154,49 31/08/2020 28 28077 4700,09 23 25380 4375,51 01/09/2020 21 18751 3013,29 3 3600 593,28 02/09/2020 5 2972 462,44 7 4960 779,71 03/09/2020 19 19309 2963,93 13 9301 1447,24 04/09/2020 13 16310 2436,71 9 13610 2074,16 07/09/2020 5 5500 809,05 11 14480 2173,45 08/09/2020 14 12750 1876,8 2 1174 173,05 09/09/2020 38 25851 3570,02 19 28677 4037,72 10/09/2020 14 16805 2478,74 37 38216 5812,65 11/09/2020 7 7600 1119,48 7 9570 1452,73 14/09/2020 22 15106 2125,41 17 7441 1049,18 15/09/2020 24 11624 1584,35 14 10700 1465,9 16/09/2020 16 9165 1219,86 5 4150 558,59 17/09/2020 24 15760 2062,98 24 18650 2472,99 18/09/2020 18 13722 1807,19 12 10900 1444,25 21/09/2020 16 8864 1119,52 4 2500 328 22/09/2020 21 11861 1361,64 13 8205 982,96 23/09/2020 7 6405 753,87 22 11583 1433,98 24/09/2020 22 8598 950,94 9 1911 214,8 25/09/2020 19 12021 1245,38 7 5651 598,44 28/09/2020 3 1800 188,64 52 32869 3599,16 29/09/2020 32 24518 2581,75 20 16500 1791,9 30/09/2020 15 9155 975,01 34 17848 1973,99 01/10/2020 15 7315 847,08 13 6940 841,13 02/10/2020 32 16422 1801,49 26 13793 1524,13 05/10/2020 3 3500 388,85 10 9000 1017,9 06/10/2020 16 14871 1714,63 22 18520 2203,88 07/10/2020 11 10238 1184,54 9 8602 1005,57 08/10/2020 17 20655 2480,67 30 26721 3340,13 09/10/2020 12 14270 1728,1 13 8960 1114,62 12/10/2020 12 11760 1362,98 17 17621 2137,43 13/10/2020 17 15883 1925,02 15 11170 1383,96 14/10/2020 16 16918 1996,32 10 10306 1222,29 15/10/2020 25 20963 2385,59 5 10200 1234,2 16/10/2020 38 33737 3832,52 32 26124 3124,43 19/10/2020 10 8105 898,03 12 10560 1205,95 20/10/2020 14 15904 1800,33 10 7739 894,63 21/10/2020 5 5110 600,43 21 20300 2413,67 22/10/2020 17 21140 2452,24 0 0 0 23/10/2020 5 3367 391,58 22 10791 1278,73 26/10/2020 15 17050 1998,26 11 14060 1692,82 27/10/2020 15 15571 1725,27 12 12960 1461,89 28/10/2020 17 10874 1106,97 0 0 0 29/10/2020 12 10890 1073,75 27 25189 2670,03 30/10/2020 44 37537 3971,41 40 35530 3865,66 02/11/2020 23 27320 2682,82 10 20814 2100,13 03/11/2020 0 20793 2000,29 0 6028 585,92 04/11/2020 10 9410 861,96 15 15750 1471,05 05/11/2020 18 24399 2605,81 26 39248 4419,32 06/11/2020 22 24590 2638,51 20 19014 2142,88 09/11/2020 5 6550 711,33 20 19044 2142,45 10/11/2020 11 11670 1309,37 13 8120 931,36 11/11/2020 18 17749 1989,66 28 17310 1973,34 12/11/2020 8 8660 977,71 10 9200 1051,56 13/11/2020 8 9411 1074,74 6 9499 1097,13 16/11/2020 6 3700 422,54 8 8900 1062,66 17/11/2020 5 3501 425,72 13 9988 1285,46 18/11/2020 20 10991 1524,45 28 11800 1681,5 19/11/2020 5 3205 447,74 3 1500 215,25 20/11/2020 26 10358 1431,48 11 5613 782,45 23/11/2020 5 7100 1006,07 22 12419 1777,16 24/11/2020 0 0 0 26 25139 3863,86 25/11/2020 28 32530 4915,28 11 15550 2391,59 26/11/2020 25 17973 2665,4 21 15404 2319,84 27/11/2020 22 18700 2690,93 16 10243 1482,16 30/11/2020 19 11665 1648,26 24 11160 1595,88 01/12/2020 11 11871 1661,94 17 13810 2006,59 02/12/2020 16 18110 2616,9 16 13510 2018,39 03/12/2020 13 12170 1707,45 20 15361 2187,41 04/12/2020 11 11370 1627,05 10 9158 1325,16 07/12/2020 8 8850 1255,82 9 8350 1194,89 08/12/2020 10 11400 1591,44 1 1200 170,64 09/12/2020 18 10876 1475,87 2 2600 356,72 10/12/2020 7 5799 755,61 7 12250 1675,8 11/12/2020 22 20919 2700,64 23 29870 3954,79 14/12/2020 0 12508 1631,04 0 7772 1023,57 15/12/2020 18 13430 1725,76 14 6820 896,83 16/12/2020 27 13639 1681,69 18 8998 1116,65 17/12/2020 15 10830 1319,09 18 10301 1269,08 18/12/2020 12 6655 797,27 9 2899 353,68 21/12/2020 0 10560 1196,45 0 12870 1480,05 22/12/2020 7 5310 635,08 41 30934 3897,68 23/12/2020 16 13294 1713,6 13 10167 1325,78 24/12/2020 7 7362 940,13 2 1200 154,08 25/12/2020 0 0 0 0 0 0 28/12/2020 28 33124 4084,19 3 3400 419,56 29/12/2020 11 9294 1102,27 11 8060 968,01 30/12/2020 22 20261 2301,65 12 14600 1679 31/12/2020 4 5400 595,62 10 10500 1172,85