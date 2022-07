MND : Bilan semestriel au 30 juin 2022 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3 736

Solde en espèces : 5 797,53 €

Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 47 627 titres 184 759,66 € 782 transactions VENTE 46 591 titres 183 236,10 € 761 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 2 700

Solde en espèces : 7 321,09 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

Contacts

Relations Presse

Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr Relations Presse financière

Serena Boni

+33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 782 47 627 184 759,66 761 46 591 183 236,10 03/01/2022 0 0 0 10 590 3162,28 04/01/2022 14 402 2139,89 5 415 2219,88 05/01/2022 0 602 3208,84 0 615 3329,55 06/01/2022 3 50 272,8 6 283 1555,82 07/01/2022 10 191 1043,51 3 119 653,21 10/01/2022 10 385 2103,56 7 300 1656,03 11/01/2022 3 99 535,93 5 495 2734,97 12/01/2022 10 318 1759,3 5 118 660,26 13/01/2022 8 207 1145,37 6 237 1324,31 14/01/2022 14 545 2949,43 3 103 568,86 17/01/2022 1 38 205,2 5 147 794,06 18/01/2022 11 242 1308,42 4 112 607,98 19/01/2022 0 146 779,54 0 124 668,84 20/01/2022 10 554 2941,02 10 501 2693,53 21/01/2022 0 592 3129,96 0 364 1937,83 24/01/2022 0 279 1437,99 0 497 2577,94 25/01/2022 12 791 3905,01 3 70 336,07 26/01/2022 6 167 756,26 5 167 768,58 27/01/2022 0 794 3509,64 0 681 3076,28 28/01/2022 4 117 515,83 3 101 447,59 31/01/2022 12 926 3885,13 6 457 1971,22 01/02/2022 0 160 658,38 0 306 1301,11 02/02/2022 0 0 0 21 1681 8437,44 03/02/2022 16 1197 6119,66 8 412 2171,49 04/02/2022 8 404 1836,66 13 321 1471,88 07/02/2022 4 130 584,45 17 552 2513,04 08/02/2022 11 1363 6462,26 15 678 3194,06 09/02/2022 0 1077 5083,66 0 629 3000,52 10/02/2022 4 101 459 3 65 297,48 11/02/2022 11 298 1333,85 10 248 1114,21 14/02/2022 0 135 594,9 0 0 0 15/02/2022 2 85 361,25 14 548 2424,74 16/02/2022 10 622 2827,43 8 363 1675,43 17/02/2022 13 221 1002,65 11 640 2966,85 18/02/2022 11 737 3272,21 20 943 4274,52 21/02/2022 15 1025 4579,6 5 120 525,9 22/02/2022 6 82 342,38 7 335 1403,11 23/02/2022 9 207 889,13 7 347 1519,96 24/02/2022 13 256 1035,83 8 295 1208,73 25/02/2022 4 150 634,01 8 331 1429,82 28/02/2022 7 248 992 8 514 2128,63 01/03/2022 4 743 3054,84 5 325 1349,01 02/03/2022 13 339 1356,85 9 290 1199,09 03/03/2022 2 50 203,3 6 142 589,34 04/03/2022 9 210 831,26 7 240 961,68 07/03/2022 10 199 739,44 6 144 534,2 08/03/2022 8 929 3336,5 11 355 1292,2 09/03/2022 0 0 0 15 615 2239,09 10/03/2022 5 139 511,42 8 300 1121,73 11/03/2022 8 208 782,54 9 300 1147,05 14/03/2022 5 143 529,1 9 487 1842,86 15/03/2022 6 171 637,86 4 60 223,31 16/03/2022 0 127 484,35 0 454 1751,94 17/03/2022 11 371 1422,41 7 144 556,95 18/03/2022 15 1022 3827,8 8 383 1444,48 21/03/2022 3 200 716 0 0 0 22/03/2022 6 362 1308,96 14 766 2786,48 23/03/2022 8 317 1131,18 6 221 794,94 24/03/2022 0 1791 6660,55 0 2079 7957,58 25/03/2022 5 427 1589,93 10 260 983,19 28/03/2022 3 78 300,74 12 258 998,38 29/03/2022 9 925 3538,68 15 508 1982,77 30/03/2022 7 145 557,03 12 613 2373,23 31/03/2022 10 639 2405,71 7 315 1250,46 01/04/2022 2 95 369,97 9 707 2840,44 04/04/2022 0 393 1493,4 0 445 1737,55 05/04/2022 11 297 1151,44 6 55 213,43 06/04/2022 9 366 1390,29 8 173 660,91 07/04/2022 3 96 369,42 6 182 703,85 08/04/2022 15 876 3296,21 4 284 1079,31 11/04/2022 2 51 187,32 9 716 2670,61 12/04/2022 0 157 592,53 0 541 2084,64 13/04/2022 15 1035 3919,13 3 120 461,6 14/04/2022 11 414 1522,57 12 440 1632,66 19/04/2022 9 1188 4286,19 8 410 1504 20/04/2022 13 363 1256,02 10 383 1340 21/04/2022 3 92 315,34 3 200 696,26 22/04/2022 5 190 645,2 1 50 171 25/04/2022 5 211 709,53 9 483 1651,86 26/04/2022 6 1059 3462,61 3 143 467,75 27/04/2022 8 171 539,42 24 741 2408,1 28/04/2022 11 238 759,15 14 621 2050,05 29/04/2022 1 50 167,75 5 593 2004,04 02/05/2022 15 641 2220,81 12 844 3030,97 03/05/2022 8 233 792,29 2 51 174,93 04/05/2022 7 210 715,43 9 1206 4176,14 05/05/2022 5 459 1589,52 2 65 228,25 06/05/2022 6 408 1382,26 2 198 677,16 09/05/2022 11 972 3181,94 16 1926 6563,04 10/05/2022 11 1216 4210,64 8 653 2302,87 11/05/2022 9 1095 3713,36 2 154 526,68 12/05/2022 13 615 1993,65 10 834 2762,04 13/05/2022 3 210 694,58 6 317 1057,92 16/05/2022 4 187 617,01 2 118 393,59 17/05/2022 3 153 501,84 3 213 709,16 18/05/2022 6 192 628,8 2 9 29,78 19/05/2022 2 113 368,75 4 118 388,01 20/05/2022 10 549 1763,61 0 0 0 23/05/2022 0 0 0 2 91 289,3 24/05/2022 7 214 665,75 3 122 383,52 25/05/2022 5 246 750,23 3 111 341,88 26/05/2022 2 147 441,56 5 215 653,15 27/05/2022 1 100 300 9 343 1041,55 30/05/2022 0 0 0 9 934 2857,11 31/05/2022 2 153 473,24 1 100 308 01/06/2022 6 441 1349,5 5 198 612,12 02/06/2022 7 224 690,57 3 144 444,51 03/06/2022 0 0 0 1 130 403 06/06/2022 4 151 463,31 1 86 264,02 07/06/2022 2 150 458 4 170 523,4 08/06/2022 5 180 555,01 2 114 353,4 09/06/2022 8 349 1059,32 4 275 840,26 10/06/2022 7 278 842,84 1 28 84,56 13/06/2022 11 565 1584,37 6 179 513,19 14/06/2022 9 1234 3323,66 10 1304 3555,88 15/06/2022 5 382 1074,45 6 362 1043,21 16/06/2022 5 433 1173,99 5 321 883,71 17/06/2022 2 103 280,68 0 0 0 20/06/2022 0 269 723,1 0 140 377,3 21/06/2022 0 265 705,32 0 366 997,02 22/06/2022 0 182 486,4 0 240 652,7 23/06/2022 7 346 936,9 2 140 386,9 24/06/2022 2 43 114,06 2 300 813,51 27/06/2022 10 441 1170,94 4 556 1516,49 28/06/2022 1 38 102,22 6 256 713,73 29/06/2022 13 620 1697,87 2 229 636,21 30/06/2022 0 0 0 2 61 163,9

