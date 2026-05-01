Mme Hollub, d'Occidental, l'une des rares femmes à occuper un poste de direction dans le secteur pétrolier américain, va quitter ses fonctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur Vicki Hollub tout au long de l'article)

Occidental Petroleum OXY.N a annoncé vendredi que sa directeur général, Vicki Hollub, l'une des femmes les plus en vue dans le secteur pétrolier, traditionnellement dominé par les hommes, prendrait sa retraite le mois prochain, cédant les rênes à Richard Jackson, un cadre de l'entreprise.

Reuters avait rapporté en mars que Mme Hollub se préparait à prendre sa retraite après une décennie à la tête de la société américaine de pétrole et de gaz. M. Jackson, qui a rejoint le producteur de schiste en 2003 et occupe actuellement le poste de directeur des opérations, intégrera le conseil d'administration à compter du 1er juin.

Le mandat de Mme Hollub a été marqué par l'acquisition, financée par l'endettement, d'Anadarko Petroleum en 2019, une opération audacieuse et controversée qui a redéfini les activités d'Occidental et suscité une attention particulière de la part des investisseurs.

Cette opération a déclenché une transformation de plusieurs années axée sur la réduction de la dette, la vente d'actifs et le renforcement de la discipline opérationnelle.

Son départ marquera la fin de plus de quatre décennies passées au sein de cette entreprise basée à Houston, où elle est devenue la première femme à diriger un grand producteur de pétrole américain lorsqu’elle a été nommée directeur général en 2016.

La société qu’elle laissera est davantage axée sur la production de pétrole et de gaz que celle dont elle a hérité, en partie grâce aux mesures supplémentaires prises par Mme Hollub, notamment l’acquisition, pour 12 milliards de dollars, du producteur de schiste CrownRock en 2024 et la cession, pour 9,7 milliards de dollars, de son activité chimique, finalisée au début de cette année.

Avant de devenir directeur général, Mme Hollub dirigeait les opérations d'Occidental dans le bassin permien, faisant de l'entreprise l'un des plus grands opérateurs de la plus grande région pétrolière des États-Unis.

Occidental a indiqué que Mme Hollub continuerait à siéger au conseil d'administration après son départ à la retraite.