MMA à la Maison Blanche: huit hommes inculpés pour terrorisme et meurtre

Des feux d'artifice illuminent le ciel à l'ussue de l'événement d'arts martiaux mixtes UFC Freedom 250 sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 15 juin 2026 à Washington ( POOL / SAUL LOEB )

Huit hommes accusés d'avoir participé à un complot visant l'événement d'arts martiaux mixtes (MMA) organisé à l'occasion du 80e anniversaire de Donald Trump à la Maison Blanche ont été inculpés pour meurtre et terrorisme, a indiqué le ministère de la Justice.

Les suspects, âgés de 19 à 32 ans, sont accusés d'avoir planifié une attaque consistant à lancer des drones chargés d'explosifs dans les environs du lieu du spectacle de MMA pour déclencher une évacuation et permettre ainsi à des tireurs embusqués d'abattre de hauts responsables assistant à l'événement, selon l'accusation.

Selon les autorités, l'attaque visait le président des Etats-Unis, le vice-président, des responsables fédéraux et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui n'a pas assisté pas à l'événement.

Le ministère précise que les huit hommes arrêtés jusqu'ici sont inculpés ensemble dans un même dossier, instruit dans l'Ohio. Ils sont visés par deux chefs d'inculpation: complot en vue d'apporter un soutien matériel à des terroristes et complot en vue de commettre un meurtre et d'assassiner un responsable du gouvernement.

Les accusés, qui sont originaires de différents Etats, ont utilisé des groupes de discussion en ligne pour planifier l'attaque, recruter des membres et s'encourager à mener le projet d'attentat.

Le président américain Donald Trump dans l'Octogone à l'issue de l'événement d'arts martiaux mixtes "UFC Freedom 250" sur la pelouse sud de la Maison Blanche, le 15 juin 2026 à Washington ( AFP / Kent NISHIMURA )

Le ministère de la Justice avait annoncé le 16 juin l'arrestation et l'inculpation, dans les jours précédant l'événement, de cinq hommes âgés de 19 à 32 ans dans plusieurs Etats (Californie, Nebraska, Missouri).

Deux autres hommes avaient ensuite été arrêtés fin juin par le FBI, la police fédérale, un dans l'Etat de Washington et l'autre dans le Missouri.

Le huitième, un homme de 21 ans, appelé Chandler D. Scaggs et vivant en Virginie Occidentale, selon le ministère de la Justice, a été arrêté "cette semaine". Il "aurait été désigné pour être l'un des tireurs embusqués lors de l'attaque prévue", selon un communiqué jeudi.

Le président américain a célébré le 14 juin son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un spectacle au fort accent politique. Plus de 4.000 invités triés sur le volet étaient installés autour de la cage.