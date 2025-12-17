 Aller au contenu principal
Mizuho va acquérir une participation majoritaire dans la banque d'investissement indienne Avendus auprès de KKR pour environ 523 millions de dollars
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 01:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anton Bridge

La société japonaise Mizuho Securities va acquérir une participation majoritaire dans la banque d'investissement indienne Avendus auprès de son propriétaire majoritaire actuel KKR KKR.N pour jusqu'à 81 milliards de yens (523,15 millions de dollars), a-t-elle indiqué dans un communiqué publié mercredi.

Mizuho Securities, la branche titres du troisième groupe bancaire japonais, Mizuho Financial Group 8411.T , acquerra entre 61,6 % et 78,3 % des actions d'Avendus et en fera une filiale consolidée, a indiqué Mizuho dans le communiqué.

Ce rachat s'ajoute à la présence croissante des institutions financières japonaises en Inde, où la croissance rapide de l'économie a fait des entreprises indiennes une cible attrayante pour les entreprises japonaises confrontées au vieillissement et à la diminution de la population dans leur pays.

KKR a investi pour la première fois dans Avendus en 2016. (1 $ = 154,8300 yens)

