Mizuho relève le PT sur le banque blockchain Figure

(Mises à jour)

17 novembre - ** Les actions du banque de blockchain Figure Technology Solutions FIGR.O en hausse d'environ 11% à 44,64 $ dans les échanges de la mi-journée

** Mizuho augmente le PT de FIGR à 56 $ à partir de 47 $, soit une hausse de 39,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'entreprise affiche une croissance rapide, des marges solides et une efficacité opérationnelle - des indicateurs clés d'une activité évolutive et rentable

** Le volume total des prêts à la consommation de FIGR a atteint 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 70 % par rapport à l'année précédente, grâce à une forte croissance du réseau de partenaires, qui est passé de 168 à 246 lors du dépôt de la demande S-1

** La marge d'Ebitda ajusté de la société est passée à 55,4 %, contre 44,9 % l'année précédente

** La société de courtage s'attend à ce que l'action s'apprécie sur la base de KPIs solides, de l'évolutivité et de l'expansion des marges

** BofA a également relevé le PT de FIGR de 41 $ à 47 $

** Six courtiers sur huit considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et deux comme "conservée"; PT médian de 49,75 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action était en hausse de 10,5 % par rapport au prix d'introduction en bourse depuis ses débuts en septembre