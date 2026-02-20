 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mizuho relève le PT de Wyndham et réitère "outperform"
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Mizuho augmente l'objectif de prix sur Wyndham Hotels & Resorts WH.N à $108 de $97; réitère la notation "outperform"

** Le nouveau PT représente une hausse de 27,5% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Mizuho note que les documents judiciaires indiquent que la plus grande franchise européenne de WH, Revo Hospitality Group, a des structures dupliquées et des problèmes d'intégration qui proviennent de ses propres fusions et acquisitions agressives et de son expansion, et non pas de Wyndham

** Mercredi, WH a révélé dans son communiqué de presse que Revo avait entamé une procédure d'insolvabilité sous forme d'auto-administration pour la plupart de ses entités d'exploitation; WH déclare avoir enregistré certaines charges liées à cette question

** Mizuho indique que les hôtels concernés sont toujours en activité et qu'une fois la situation résolue, WH devrait recevoir rétroactivement les frais dus, probablement au cours du premier semestre 2027

** Le PT médian des 17 courtiers couvrant le titre est de 97,9 $ - données compilées par LSEG

** WH a chuté de 25 % en 2025

Valeurs associées

WYNDHAM HOTELS
84,770 USD NYSE +0,05%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank