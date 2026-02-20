Mizuho relève le PT de Wyndham et réitère "outperform"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 février - ** Mizuho augmente l'objectif de prix sur Wyndham Hotels & Resorts WH.N à $108 de $97; réitère la notation "outperform"

** Le nouveau PT représente une hausse de 27,5% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Mizuho note que les documents judiciaires indiquent que la plus grande franchise européenne de WH, Revo Hospitality Group, a des structures dupliquées et des problèmes d'intégration qui proviennent de ses propres fusions et acquisitions agressives et de son expansion, et non pas de Wyndham

** Mercredi, WH a révélé dans son communiqué de presse que Revo avait entamé une procédure d'insolvabilité sous forme d'auto-administration pour la plupart de ses entités d'exploitation; WH déclare avoir enregistré certaines charges liées à cette question

** Mizuho indique que les hôtels concernés sont toujours en activité et qu'une fois la situation résolue, WH devrait recevoir rétroactivement les frais dus, probablement au cours du premier semestre 2027

** Le PT médian des 17 courtiers couvrant le titre est de 97,9 $ - données compilées par LSEG

** WH a chuté de 25 % en 2025