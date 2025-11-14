Mizuho relève la note de Tripadvisor en raison des possibilités de réduction des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Mizuho augmente l'objectif de prix sur la société de voyage en ligne Tripadvisor TRIP.O de 14 $ à 17 $, et relève sa note de "sous-performance" à "neutre"

** Le nouveau PT représente une hausse de 15% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de TRIP augmentent de près de 1,1 % à environ 14,9 $ avant le marché

** Mizuho déclare que TRIP a reconnu la "faiblesse du trafic" et a adopté un plan de réduction des coûts de 85 millions de dollars, ce qui correspond à ~25% de son EBITDA projeté pour 2025

** La société de courtage indique que TRIP a réorienté sa structure pour soutenir le segment des expériences à croissance rapide, en se retirant du segment plus faible des hôtels

** Elle indique que TRIP prévoit de lancer un produit natif de l'IA dans les semaines à venir et a également entamé un examen stratégique de son portefeuille d'activités, TheFork, que Mizuho évalue à 5 $/action

** Trois des 18 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et quatre à "vendre" ou moins; leur objectif de cours médian est de 18 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions sont restées stables depuis le début de l'année