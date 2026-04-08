Mizuho réduit l'objectif de cours sur Humana, citant la croissance surdimensionnée de Medicare Advantage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril -

** Le courtier Mizuho réduit l'objectif de prix sur les actions de l'assureur santé Humana HUM.N à 258 $ contre 310 $, et maintient la note "outperform"

** Il indique qu'un débat clé sur HUM est de savoir si la croissance surdimensionnée de Medicare Advantage en 2026 pose un risque sur la trajectoire du BPA ajusté et la récupération de la marge

** Il ajoute que la croissance du nombre de membres de HUM a été stimulée davantage par les pairs qui ont réduit les avantages que par HUM qui les a élargis

** Humana est l'un des plus grands assureurs de santé offrant des plans Medicare Advantage pour les adultes plus âgés

** Alors que le secteur de l'assurance maladie offre généralement une solide reprise des bénéfices si l'utilisation reste maîtrisée, HUM se distingue comme l'un des titres les plus intéressants, mais il présente le plus grand risque si les tendances de la demande de soins de santé s'accélèrent - Mizuho

** Le courtier introduit également une estimation du BPA ajusté de 24 $ pour 2028, qui suppose une récupération prudente des marges de Medicare Advantage et la récupération de 4+ Star ratings

** HUM en baisse de 23% depuis le début de l'année