Mizuho initie la couverture de STMicroelectronics à 'neutre'
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 16:45
Dans une note de recherche, la banque d'investissement japonaise que les tendances du secteur jouent en faveur du groupe franco-italien, qu'il s'agisse de l'électrification des voitures, du développement des systèmes d'aide à la conduite et des véhicules autonomes, en passant par le déploiement des robots, des serveurs dédiés à l'IA ou d'applications moins gourmandes en passant par la complexité accrue de l'iPhone.
Si ces facteurs sont appelés à soutenir sa croissance, ST va devoir face, en 2026, à un certain nombre de difficultés dans la mesure où ses principaux clients européens et américains dans l'automobile (comme Volkswagen, Stellantis ou Tesla) pourraient réduire leur production de 5% à 7%, où la Chine pourrait diminuer ses aides aux voitures électriques, et où la reprise industrielle mondiale reste toujours faible, ajoute la firme.
Mizuho précise que son objectif de cours de 22 dollars correspond à une valorisation en ligne avec celle des concurrents.
Valeurs associées
|19,336 EUR
|MIL
|+1,01%
