Mizuho dégrade Fortive à « sous-performance » ; l'action chute

5 janvier - ** L'action du fabricant d'équipements industriels Fortive FTV.N chute de 2,5 % à 54 $ dans les échanges de pré-marché
** Mizuho rétrograde l'action de Fortive de "surperformance" à "sous-performance"
** Mizuho réduit son objectif de cours (PT) de 54 $ à 51 $; le nouvel objectif de cours représente une baisse de 8 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage dit s'attendre à un démarrage lent en 2026 pour plus de la moitié du portefeuille de FTV (gouvernement, médical, détail/consommation) en raison des retards de financement et de l'incertitude persistante
