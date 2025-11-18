 Aller au contenu principal
Mizuho commence à couvrir Lumentum avec une note de "surperformance"
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Mizuho initie la couverture du fabricant de produits optiques et photoniques Lumentum Holdings LITE.O avec une note de "surperformance" et un PT de 290 $

** La société de courtage indique que LITE émerge en tant qu'acteur clé dans le boom des réseaux optiques pilotés par l'IA et détient plus de 50 % du marché des lasers à phosphure d'indium (InP) utilisés dans les serveurs d'IA avancés

** Mizuho note que Google et d'autres géants du cloud adoptent les commutateurs à circuit optique de LITE (OCS), qui devraient ajouter 100 millions de dollars par trimestre d'ici à l'exercice 2027

** NVIDIA NVDA.O utilisera les lasers de l'entreprise dans les commutateurs d'IA de nouvelle génération, ce qui contribuera à hauteur de 50 millions de dollars par trimestre à partir de l'exercice 2026

** Mizuho prévoit une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 37 % et une croissance du BPA de 74 % entre l'exercice 2025 et l'exercice 2028

** Seize des 21 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure et cinq comme "conservée"; leur estimation médiane est de 235 $ - selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, LITE a progressé de 188,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LUMENTUM HLDNGS
242,0700 USD NASDAQ +4,27%
NVIDIA
186,6000 USD NASDAQ -1,88%
