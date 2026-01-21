Mizuho abaisse l'objectif de cours de Datadog suite à des contrôles moins favorables au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Mizuho Securities réduit son objectif de cours pour Datadog DDOG.O à 170 $, contre 200 $ auparavant

** La société de courtage indique que les vérifications ont révélé une performance moins dynamique au quatrième trimestre

** La société ajoute qu'il y a une grande incertitude concernant les prévisions initiales, en partie en raison des questions sur la durabilité de la croissance native de l'IA; la société de courtage est en dessous du consensus

** "Le scepticisme concernant la croissance des dépenses d'OpenAI en 2026 avec DDOG, et les craintes concernant les menaces concurrentielles croissantes via les récentes fusions-acquisitions dans l'espace - en particulier Palo Alto Networks PANW.O en cours d'acquisition de Chronosphere - ont fait basculer le sentiment de manière significative vers le négatif après un troisième trimestre très solide", déclare Mizuho Securities

** 36 des 43 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent une note d'au moins "achat", six une note de "maintien" et une une note de "forte vente"; le titre a un objectif médian de 205 $ - données compilées par LSEG

** DDOG a chuté de 4,8 % en 2025