 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mizuho abaisse l'objectif de cours de Datadog suite à des contrôles moins favorables au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 20:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Mizuho Securities réduit son objectif de cours pour Datadog DDOG.O à 170 $, contre 200 $ auparavant

** La société de courtage indique que les vérifications ont révélé une performance moins dynamique au quatrième trimestre

** La société ajoute qu'il y a une grande incertitude concernant les prévisions initiales, en partie en raison des questions sur la durabilité de la croissance native de l'IA; la société de courtage est en dessous du consensus

** "Le scepticisme concernant la croissance des dépenses d'OpenAI en 2026 avec DDOG, et les craintes concernant les menaces concurrentielles croissantes via les récentes fusions-acquisitions dans l'espace - en particulier Palo Alto Networks PANW.O en cours d'acquisition de Chronosphere - ont fait basculer le sentiment de manière significative vers le négatif après un troisième trimestre très solide", déclare Mizuho Securities

** 36 des 43 sociétés de courtage couvrant le titre recommandent une note d'au moins "achat", six une note de "maintien" et une une note de "forte vente"; le titre a un objectif médian de 205 $ - données compilées par LSEG

** DDOG a chuté de 4,8 % en 2025

Valeurs associées

DATADOG RG-A
123,0400 USD NASDAQ +5,16%
PALO ALTO NETWORKS
181,7400 USD NASDAQ -1,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank