Mitsubishi reprend les actifs de gaz de schiste du Texas et de la Louisiane pour 7,53 milliards de dollars
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 05:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur le financement et le contexte) par Yuka Obayashi

La maison de commerce japonaise Mitsubishi Corp 8058.T a déclaré vendredi qu'elle reprendrait les actifs de production de schiste et les pipelines d'Aethon Energy Management aux États-Unis pour 7,53 milliards de dollars, dette comprise.

L'opération - la plus importante acquisition réalisée à ce jour par Mitsubishi - permettrait à la société de disposer d'une importante exploitation de gaz naturel à proximité de la côte américaine du golfe du Mexique et des installations d'exportation d'énergie en cours de développement le long de cette côte. La transaction comprend 5,2 milliards de dollars pour l'acquisition des participations d'Aethon et 2,33 milliards de dollars de dette nette portant intérêt, a indiqué la société dans un communiqué. Cette opération est le dernier exemple en date de l'investissement du Japon dans le secteur énergétique américain, après que Tokyo a positionné le gaz comme un combustible de transition essentiel, même au-delà de 2050, et que le Japon se prépare à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données induite par l'essor de l'intelligence artificielle.

Mitsubishi est un acteur majeur du secteur mondial du gaz naturel liquéfié (LNG), s'engageant sur l'ensemble de la chaîne de valeur - de la production en amont au commerce, à la commercialisation et à la logistique.

Elle détient des participations dans de nombreux projets LNG dans le monde entier, notamment en Malaisie, à Oman, en Australie, en Russie, aux États-Unis et au Canada, avec une production totale de LNG d'environ 15 millions de tonnes métriques par an actuellement.

Les actifs en amont d'Aethon, qui se concentrent principalement sur la formation de schiste de Haynesville en Louisiane et dans l'est du Texas, constituent l'un des plus grands producteurs de gaz privés des États-Unis. En octobre, JERA, le principal producteur d'électricité du Japon, a déclaré qu'il achèterait des actifs de production de gaz naturel aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars, tandis que Japan Petroleum Exploration 1662.T a déclaré en décembre qu'il acquerrait Verdad Resources Intermediate Holdings (VRIH), qui possède des actifs de pétrole et de gaz de réservoirs étanches aux États-Unis, pour 1,3 milliard de dollars, ce qui constitue sa plus grosse opération jamais réalisée.

Les actions de Mitsubishi ont accentué leur déclin à la suite de la nouvelle, se négociant en baisse de 2%, contre une baisse de 0,3% de l'indice de référence plus large Nikkei 225

.N225 . Reuters a rapporté en juin que Mitsubishi était en pourparlers pour acquérir les actifs d'Aethon Energy Management.

