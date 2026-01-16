Mitsubishi achète des actifs de gaz de schiste au Texas et en Louisiane pour 7,53 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'opération comprend 5,2 milliards de dollars de capitaux propres et 2,33 milliards de dollars de dettes

*

Il s'agit de la plus grosse acquisition de Mitsubishi

*

Mitsubishi vise à renforcer la chaîne de valeur du gaz

(Ajoute des détails aux paragraphes 3, 8-10 et aux puces, met à jour les prix) par Yuka Obayashi

La maison de commerce japonaise Mitsubishi Corp 8058.T a déclaré vendredi qu'elle reprendrait les actifs de production de schiste et d'infrastructure d'Aethon Energy Management aux États-Unis pour 7,53 milliards de dollars afin de renforcer sa chaîne de valeur dans le secteur du gaz.

L'opération - la plus importante acquisition réalisée à ce jour par Mitsubishi - permettrait à l'entreprise de disposer d'une importante exploitation de gaz naturel à proximité de la côte américaine du golfe du Mexique et des installations d'exportation d'énergie qui y sont développées.

La transaction comprend 5,2 milliards de dollars pour l'acquisition des participations d'Aethon et 2,33 milliards de dollars de dette nette portant intérêt.

"En s'appuyant sur notre plateforme énergétique nord-américaine - qui comprend le développement du gaz de schiste au Canada, les opérations de commercialisation et de logistique intermédiaires à Houston, les exportations de gaz naturel liquéfié (LNG) via LNG Canada et Cameron LNG - cette acquisition renforce encore notre activité énergétique intégrée", a déclaré Mitsubishi dans un communiqué.

Cet accord est le dernier exemple en date d'une entreprise japonaise investissant dans le secteur énergétique américain, après que Tokyo a fait du gaz son principal combustible de transition au-delà de 2050 et que le Japon se prépare à faire face à l'augmentation de la demande d'électricité des centres de données induite par l'essor de l'intelligence artificielle.

Mitsubishi est un acteur majeur du secteur mondial du GNL sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production en amont au commerce, à la commercialisation et à la logistique. Elle détient des participations dans de nombreux projets GNL dans le monde entier, notamment en Malaisie, à Oman, en Australie, en Russie, aux États-Unis et au Canada, ce qui lui permet de produire 15 millions de tonnes de GNL par an.

Les actifs en amont d'Aethon se concentrent principalement sur la formation de schiste de Haynesville en Louisiane et dans l'est du Texas. Ces actifs ont fait d'Aethon l'un des plus grands producteurs privés de gaz aux États-Unis, avec une production de 2,1 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour, ce qui équivaut à 15 millions de tonnes de GNL par an.

Mitsubishi a déclaré avoir conclu un accord avec Aethon et ses actionnaires actuels, dont le Régime de retraite des enseignants de l'Ontario et RedBird Capital Partners, pour un investissement total de 5,2 milliards de dollars. L'opération devrait être conclue entre avril et juin, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

La société japonaise prévoit d'utiliser des liquidités, des financements par emprunt et d'autres méthodes pour payer l'opération, a déclaré un porte-parole de la société.

En octobre, JERA, le principal producteur d'électricité du Japon, a déclaré qu'il achèterait des actifs de production de gaz naturel aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars, et Japan Petroleum Exploration 1662.T a déclaré en décembre qu'il acquerrait Verdad Resources Intermediate Holdings (VRIH), qui possède des actifs de pétrole et de gaz de réservoirs étanches aux États-Unis, pour 1,3 milliard de dollars, ce qui représente sa plus grosse opération jamais réalisée.

Les actions de Mitsubishi ont accentué leur déclin à la suite de cette nouvelle, se négociant en baisse de 1,5 % par rapport à un indice de référence plus large et stable, le Nikkei 225 .N225 .

Reuters a rapporté en juin de l'année dernière que Mitsubishi était en pourparlers pour acquérir les actifs d'Aethon Energy Management.