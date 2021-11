Mithra tient ce jour son Investor Day au Mithra CDMO

• Le centre R&D et de production de Mithra accueille aujourd’hui investisseurs et analystes pour un update stratégique de son pipeline et une visite de ses installations

• Extension du Programme Clinique Donesta® avec la conduite de trois nouvelles études portant sur l’effet de l’estetrol sur des symptômes impactant significativement la qualité de vie des femmes ménopausées : l’atrophie vulvo-vaginale, la santé de la peau et la qualité des cheveux.

• Repositionnement stratégique du produit candidat Donesta® en un traitement hormonal global doté d’un profil bénéfice/risque amélioré et ciblant désormais potentiellement, en plus des symptômes vasomoteurs (VMS), plusieurs symptômes majeurs de la ménopause.

• Diversification du pipeline R&D avec une option d’achat des droits relatifs à un programme de développement menés par la société belge BCI Pharma sur des inhibiteurs innovants de kinases indiqués notamment dans le traitement des cancers féminins et de l’endométriose.

• Les inhibiteurs de tyrosines kinases représentent la troisième classe thérapeutique ayant connu la plus forte croissance en 2020, avec un marché de 40,3 milliards de dollars affichant une progression de 17% .