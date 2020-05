Mithra signe un accord avec Mayne Pharma pour la commercialisation d'Estelle en Australie

o Consolidation du partenariat avec Mayne Pharma couvrant la commercialisation du contraceptif oral combiné E4/DRSP (Estelle® ) en Australie

o Droits de licence et d'étapes pour Mithra pouvant atteindre 3,5 millions d'euros

o Préparation en cours du lancement commercial du contraceptif oral aux États-Unis et en Australie, prévu respectivement au 1er et 2e semestre 2021



Liège, Belgique, 28 mai 2020 - 8 :15 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce la signature d'un nouvel accord de licence et d'approvisionnement exclusif d'une durée de 20 ans avec Mayne Pharma Group Limited (« Mayne »), pour la commercialisation de son contraceptif oral combiné E4/DRSP (Estelle) en Australie.



François Fornieri, CEO de Mithra, commente: « Nous sommes ravis d'avoir renforcé notre partenariat stratégique avec Mayne et de leur confier la commercialisation de notre contraceptif oral sur le marché australien. Mayne dispose de solides moyens commerciaux pour mener à bien ce lancement en Australie et pourra bénéficier de son expérience aux États-Unis, le plus grand marché pharma au monde, où le lancement est prévu au premier semestre 2021. »