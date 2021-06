Liège, Belgique, 25 juin 2021 - 07 :30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui avoir renégocié avec succès les obligations de paiements (earnouts) liées à deux produits de sa plateforme de Solutions Thérapeutiques Complexes : l'implant Zoreline® et l'anneau hormonal contraceptif Myring®.

En adéquation avec la stratégie de renégociation des earnouts liés à Estelle® en 2019 , Mithra parvient à réduire encore davantage la juste valeur des contreparties éventuelles rapportée sous « Autres passifs financiers » à son bilan, grâce au rachat de la totalité des earnouts liés aux produits Myring® et Zoreline®. Mithra devient également propriétaire de l'intégralité des droits liés au produit Zoreline® issu de son portefeuille de Solutions Thérapeutiques Complexes.

Grâce aux diverses opérations de financement réalisées en 2020 pour un montant total de 260 millions EUR et grâce aux importantes lignes de trésorerie qui n'ont pas encore été utilisées (ligne d'engagement de capital avec LDA Capital Ltd et prêt bancaire), Mithra dispose d'une trésorerie solide, lui permettant de poursuivre son évolution en une structure biopharmaceutique dotée d'actifs commercialisés comme Estelle®, et de financer le développement parallèle de ses deux portefeuilles de produits : Estetrol et Solutions Thérapeutiques Complexes.