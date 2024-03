Mithra réalise une mise à jour sur son processus de monétisation en cours

• Mithra demande au tribunal de l’entreprise de Liège un "transfert sous autorité de justice " pour le Mithra CDMO

• Mithra demande également l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire en vue d’obtenir un "accord à l’amiable avec ses créanciers" et restructurer la dette de Novalon SA (une filiale de Mithra)

• Mithra, en accord avec ses principaux créanciers gagistes, a affecté le produit de la vente de ses actions dans Mayne Pharma au remboursement anticipé des prêts et des intérêts courus et au paiement d’un "montant de remboursement anticipé de l'option" dû aux principaux créanciers gagistes de Mithra.

• Mithra a reçu l'approbation des autorités compétentes pour le chômage temporaire à temps partiel ou à temps plein d'une partie du personnel.