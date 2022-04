Mithra publie son rapport annuel 2021

Liège, Belgique, 15 avril 2022 – 7:30 CEST – Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd’hui la publication de son rapport annuel 2021.

Le rapport annuel relate l’activité de Mithra en 2021 et contient notamment les informations suivantes :



– Aperçu du portfolio R&D de Mithra et lettre aux actionnaires ;

– Grandes lignes stratégiques et perspectives pour 2022 ;

– Nouvelle section dédiée à la stratégie ESG ;

– Rapport de gestion ;

– Rapport de rémunération ;

– États financiers et notes.



Le rapport annuel est disponible en anglais et en français et peut être lu (ou téléchargé sous format PDF) sur le site report2021.mithra.com ou depuis investors.mithra.com.