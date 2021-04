Mithra publie son rapport annuel 2020 et l'invitation à son assemblée générale des détenteurs de titres

Liège, Belgique, 20 avril 2021 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui la publication de son rapport annuel 2020, ainsi que son invitation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des détenteurs de titres.



Rapport annuel 2020

Le rapport annuel relate l'activité de Mithra en 2020 et contient notamment les informations suivantes :

- Aperçu du portfolio R&D de Mithra et Lettre aux actionnaires ;

- Grandes lignes stratégiques et perspectives pour 2021 ;

- Rapport de gestion;

- Rapport de rémunération ;

- États financiers et notes.

Le rapport annuel est disponible en anglais et en français et peut être lu (ou téléchargé sous format PDF) sur le site report2020.mithra.com ou depuis investors.mithra.com. En cas de différences d'interprétation, la version française fait foi.



Assemblée générale

Mithra a le plaisir d'inviter ses détenteurs de titres à son assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra le jeudi 20 mai 2021 à 14:00 PM (CEST).

L'avis de convocation pour l'assemblée générale reprenant les formalités de participation est disponible sur le site investors.mithra.com.