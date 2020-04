Mithra Publie son Rapport Annuel 2019 et l'invitation à son Assemblée Générale des Détenteurs de Titres

Liège, Belgique, 22 avril 2020 - 7:30 CEST - Mithra (Euronext Brussels: MITRA), une société dédiée à la santé féminine annonce aujourd'hui la publication de son rapport annuel 2019, ainsi que son invitation à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des détenteurs de titres.



François Fornieri, CEO Mithra Women's Health commente : " 2019 a marqué notre 20e anniversaire et fut exceptionnelle à plus d'un titre. Un chiffre d'affaires en forte hausse, des étapes-clés franchies tant au niveau du développement clinique que de notre croissance à l'international et un CDMO qui a réussi avec succès son passage en phase de production commerciale. En 2020, malgré cette situation sans précédent causée par le Covid-19, nos équipes sont déterminées à tout mettre en œuvre pour relever nos ambitieux challenges."



Rapport à découvrir sur https://issuu.com/mithrapharma/docs/rapport_annuel_2019-mithra?fr=sOThiNzEyMjIwMTk